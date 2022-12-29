Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Власне нічого нового не відбувається. Росія черговий раз вдається до ракетного терору території України. Головна ціль - обʼєкти енергетичної інфраструктури та паливно-енергетичного сектору. Цього разу знову росіяни почали обстрілювати Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації та кораблів", - розповів Ігнат

Речник Повітряних сил наголосив, що українцям слід зберігати спокій та негайно пройти до укриття.

"Сьогодні очікується ще кілька хвиль ракетних атак по території України. Зараз зберігаємо спокій та залишаємось в укритті. Оскільки навіть збита російська ракета може наробити чимало шкоди. До того ж ракета може летіти в одному напрямку, але потім змінити курс", - додав він.

Уранці 29 грудня на території Київської та Сумської області працюють українські сили протиповітряної оборони

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