Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.

"Величезною причиною тих злочинів, які були здійснені російською армією на окупованих територіях було те, що російські загарбники були просто шоковані тим, що люди, яких вони вважали своїми, не виявляли до них ніякої прихильності. І тому стали абсолютною мішенню для їхніх злочинів, бо окупанти не просто їх вбивали, вони ще й мстилися їм як зрадникам "руського миру", - сказав Віталій Портников.

Журналіст переконаний, що на політичній мапі світу не може існувати двох держав, має перемогти Україна, адже це питання виживання української нації.

"І сьогоднішня Російська Федерація сприймає українців як зрадників, і це стосується не тільки Путіна, а й великої кількості росіян. Весь російський народ не бачить нічого аморального в тому, що українці мають бути вигнані зі своїх рідних міст і знищені, якщо вони чинитимуть опір. Цей конфлікт екзистенційний, тому на політичній карті світу ніколи не буде оцих двох держав: демократичної України та путінської Росії. Може залишитися тільки одна, і тому так важливо перемогти путінську Росію задля виживання української нації на її споконвічних землях", - зазначив він.

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