English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Сьогоднішня Росія вважає весь український народ зрадниками "руського миру", тому прагне його знищити, - Портников
Ексклюзив

Сьогоднішня Росія вважає весь український народ зрадниками "руського миру", тому прагне його знищити, - Портников

16 жовтня, 2022 неділя
19:12
війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що на політичній мапі світу ніколи не будуть співіснувати демократична Україна та путінська Росія, тому українському народу так важливо перемогти

Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо.

"Величезною причиною тих злочинів, які були здійснені російською армією на окупованих територіях було те, що російські загарбники були просто шоковані тим, що люди, яких вони вважали своїми, не виявляли до них ніякої прихильності. І тому стали абсолютною мішенню для їхніх злочинів, бо окупанти не просто їх вбивали, вони ще й мстилися їм як зрадникам "руського миру", - сказав Віталій Портников.

Журналіст переконаний, що на політичній мапі світу не може існувати двох держав, має перемогти Україна, адже це питання виживання української нації.

"І сьогоднішня Російська Федерація сприймає українців як зрадників, і це стосується не тільки Путіна, а й великої кількості росіян. Весь російський народ не бачить нічого аморального в тому, що українці мають бути вигнані зі своїх рідних міст і знищені, якщо вони чинитимуть опір. Цей конфлікт екзистенційний, тому на політичній карті світу ніколи не буде оцих двох держав: демократичної України та путінської Росії. Може залишитися тільки одна, і тому так важливо перемогти путінську Росію задля виживання української нації на її споконвічних землях", - зазначив він.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
злочини проти людяності
окупанти
Віталій Портников
Читайте також:
Дюмін та Шойгу
15 жовтня, 2022 субота
Кадиров та Пригожин підшукали кандидатуру на заміну Шойгу, - росЗМІ
Микола Княжицький
15 жовтня, 2022 субота
Микола Княжицький. Держава запхала голову у пісок
іранський дрон Shahed 129
15 жовтня, 2022 субота
Країни НАТО можуть завдати превентивного удару по заводу з виробництва іранських дронів, - екскомандувач десантно-штурмових військ Якубець
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.35
    Продаж 39.47
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
16 жовтня
19:07
Андрій Лунін (у червоному светрі) у грі проти "Барселони"
Українець Лунін допоміг "Реалу" здолати "Барселону" в Ель-Класико
19:07
орки
Російський "мобік" скаржиться, що у них немає нічого, а в українців "є все". Перехоплення ГУР
18:52
Шахтар - Динамо, Михайло Діанов, Азовсталь
УПЛ: "Шахтар" переміг "Динамо" у матчі з вилученням та пенальті
18:48
Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу
Пташка з Азовсталі виконала гімн України перед грою "Динамо" з "Шахтарем", а Діанов першим вдарив по м'ячу
18:25
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
18:24
Дмитро Пєсков
"Буде доведена до кінця", - Пєсков про війну з Україною
18:10
OPINION
Сергій Марченко
Мобілізація для загарбницької війни – крайній крок
18:06
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Звільнення Херсона може відбутись у жовтні, – генерал США Ходжес
17:56
Ексклюзив
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
Росіяни зазнають колосальних втрат на Херсонщині, - полковник СБУ Костенко
17:43
Сербія
Нам не місце в ЄС, - голова МВС Сербії
17:23
Таміла Ташева
Росіяни утримують в Криму викрадених на окупованих територіях, - представниця президента
17:20
Ексклюзив
ППО ЗСУ
Західні засоби ураження допоможуть Україні збивати щонайменше 70% російських ракет, - експерт Defense Express
17:06
Ганна Маляр
Співвідношення втрат України та Росії складає 1 до 6.5, - Міноборони
16:25
Ексклюзив
Мангушев з Гіркіним
Для України Гіркін важливий як велике джерело інформації, - військовий експерт Ступак
16:20
OPINION
Олександр Вільчинський
Війна війною, а яблука треба обірвати   
16:19
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін і його режим - ракова пухлина, яка загрожує всьому світу, - американський політтехнолог Смарт
16:10
Боксер Шелестюк виставив на продаж рукавички з автографом Майвезера
Український боксер Шелестюк виставив на продаж рукавички з автографом Майвезера, гроші підуть на ЗСУ
15:59
9-річному хлопчику з Дніпропетровщини відірвало пальці боєприпасом
9-річному хлопчику з Донеччини відірвало пальці боєприпасом
15:51
аеропорт Ланґнес
Поліція Норвегії заарештувала двох росіян за незаконну зйомку дронами
15:38
Керченський міст
Росія втратила можливість перекидати озброєння та техніку через Кримський міст, - речниця ОК "Південь" Гуменюк
15:03
білоруські та російські військові
До Білорусі перекинуть 9 тис. російських військових, - міноборони країни
15:01
У відеогрі Cyberpunk 2077 з'явиться колишня порноакторка Саша Грей
У відеогрі Cyberpunk 2077 з'явиться колишня порноакторка Саша Грей
14:57
Папа Римський Франциск
Папа Франциск закликав людство відмовитися від ядерної зброї
14:49
"Евакуація" кримських музеїв на територію РФ
"Грабіж кримських музеїв": "евакуація" кримських музеїв на територію РФ буде воєнним злочином
14:34
Північний потік газ
Газпром пригрозив перекрити газ, якщо ЄС запровадить обмеження ціни на пальне з РФ
14:29
OPINION
Сергій Фурса
Він ще й дуже обідчєвий, цей Маск
14:29
На фото Юрій Миколаєць
Загинув захищаючи Луганщину: у Краматорську поховали бойового медика, добровольця Юрія Миколайця
14:20
Ігор Гіркін Стрєлков
Українська розвідка обіцяє $100 000 за полоненого Гіркіна
14:01
Олексій Кулеба
Не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО, - Кулеба
13:58
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки, - Бербок
13:58
Радбез РФ
Найближчими днями Путін проведе нараду радбезу РФ
13:57
Барак Обама
Обама пояснив, чому режим Путіна небезпечніший за попередників з СРСР
13:43
Ексклюзив
УПЦ (МП)
УПЦ (МП) перестала бути священною коровою для громадської думки, - виконавчий директор фонду “Демініціативи”
13:40
Ексклюзив
путін путлер
В Кремлі розуміють, що війна програна. У Путіна залишився один аргумент - ядерна зброя, - офіцер ЗСУ Лапін
13:39
В Одеському зоопарку оголосили конкурс імен для тваринок, що народилися цього року
В Одеському зоопарку оголосили конкурс імен для тваринок, що народилися цього року
13:37
Єгипет
Єгипет слідом за Китаєм також закликав своїх громадян якнайшвидше покинути Україну
13:32
Іранська ракета Fateh-110
Іран постачатиме Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfagha, - The Washington Post
13:29
Іранські дрони, БПЛА
На заході України помічені ворожі дрони
13:22
Ексклюзив
Олег Пендзин
Нам потрібні не гроші від МВФ, а його присутність в країні, - економіст Пендзин
13:16
Наталка Діденко
Знову чудова погода, сухо, сонячно, вдень потеплішає: Наталка Діденко спрогнозувала погоду 17-го жовтня в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV