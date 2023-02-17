Соловйов істерить через гламурного сина
Він голосно верещить, що його син "модельної зовнішності талановитий музикант і режисер — глибоко набожний хлопець"
Владімір Соловйов влаштував в ефірі істерику з приводу поширення інформації про його середнього сина Данііла — гламурну модель.
Соловйову, полум'яному борцю за розстріли тих, хто не схотів воювати, закидали, що на фронті немає ані 34-річного режисера Алєксандра Соловйова (в 14-му виїхав до Ірландії, навчався в Лондоні), ані 21-річного Данііла Соловйова (навчався в Лондоні, але, ймовірно, турнули за аморалку, бо закінчував елітну Ломоносовську школу за 1,5 млн р/рік, де навчається ще троє з молодшого Соловйового посліду; а після школи був скандал через його стосунки з юною лядью з психічним розладом, можливо з наркозалежністю).
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Але Соловйову так просто не заткнеш хлєбало: він голосно верещить, що його син "модельної зовнішності талановитий музикант і режисер — глибоко набожний хлопець". Звісно, це виправдовує все. Хто ж це допустить — щоб набожна модель, та й відправилась на український утилізатор?!
Панівна більшість російських медіа, що поширили скандальну інформацію і фото (цілком справжні, навіть близько не фейк), вже встигли навіть попросити вибачення у Соловйова
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Що цікаво, панівна більшість російських медіа, що поширили скандальну інформацію і фото (цілком справжні, навіть близько не фейк), вже встигли навіть попросити вибачення у Соловйова. А те, що росіяни проковтнуть і далі щиро дякуватимуть, що хоч іноді тушки їхніх утилізованих виплодків привозять додому, — взагалі без варіантів.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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