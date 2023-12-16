Сотні людей вийшли на протест у Тель-Авіві після вбивства ЦАХАЛом трьох заручників

Про це пише Times of Israel та CNN.

"Їхній час закінчується! Поверніть їх додому зараз! Немає перемоги, поки не буде звільнений кожен заручник!" - скандували мітингувальники.

Зазначається, що протест був скликаний сім’ями заручників після новин про те, що троє ізраїльських полонених у Газі були випадково вбиті Армією оборони Ізраїлю.