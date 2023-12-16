Сотні людей вийшли на протест у Тель-Авіві після вбивства ЦАХАЛом трьох заручників
Увечері п'ятниці, 15 грудня, кілька десятків людей протестували біля ізраїльського військового штабу в Тель-Авіві. Вони закликали уряд звільнити заручників
Про це пише Times of Israel та CNN.
"Їхній час закінчується! Поверніть їх додому зараз! Немає перемоги, поки не буде звільнений кожен заручник!" - скандували мітингувальники.
Зазначається, що протест був скликаний сім’ями заручників після новин про те, що троє ізраїльських полонених у Газі були випадково вбиті Армією оборони Ізраїлю.
- Згідно з даними Ізраїлю, станом на 15 грудня в Газі залишаються 132 заручники. У офісі прем'єр-міністра вважають, що ті, кого оголосили загиблими, все ще залишаються заручниками.
- Ізраїльські військові взяли на себе відповідальність за те, що під час боїв на півночі Гази помилково вбили трьох заручників бойовиків ХАМАС.
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