Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Всі розуміють, що союз між Лукашенко та Путіним більше потрібен Росії, аніж Білорусі. Путін ніколи не сприйматиме Лукашенка, як рівного партнера. Взяти до прикладу вічні нафтові війни Лукашенка та Путіна. Росія завжди завищувала ціни на нафту для Білорусі. Тому Лукашенко був змушений домовлятись з Казахстаном про купівлю нафти, проте Росія цю угоду заблокувала, завищивши ціни транспортування через свою територію", - пояснив Бульба.

Керівник "Білого легіону" вважає, що Лукашенко продовжує чинити опір Путіну щодо вступу Білорусі у війну проти України.

"Всі союзи з Росією потрібні виключно Путіну для його політичних амбіцій. Тому союз з Росією ніякої користі не несе для білоруського народу. І зараз вже стоїть питання субʼєктності Білорусі. Ракети з території Білорусі вже не летять по Україні. Путін продовжує тиснути на Лукашенка, щоб той вступив у війну проти України і той поки на це не піддається. Тому цілком реально, що є загроза усунення самого Лукашенка та його режиму", - додав він.

8 листопада стало відомо, що на території Білорусі спільно з Росією продовжують формувати угруповання військ. А 9 листопада, що в прикордонних військах Білорусі створюють підрозділи операторів ударних БПЛА.

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