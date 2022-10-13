Союзники НАТО мобілізують зусилля, щоб надати більше допомоги Україні, - Столтенберг

Про це він повідомив на прес-конференції.

Столтенберг наголосив, що зараз більшість союзників НАТО оголосили про надання озброєння для України, зокрема США, Німеччина, Франція, Іспанія та Нідерланди.

"Зараз ми бачимо, що всі мобілізуються, аби зробити ще більше. Віддача від союзників НАТО стала ще потужнішою", - зазначив генсек.

Він закликав союзників шукати способи, як передати Україні ще більше допомоги, а також підсилити власне виробництво та оборонні потужності.

"У нас на порядку денному - підсилити виробництво та оптимальніше використовувати наявні потужності та наявні інвестиції, аби ми могли поповнити власні запаси, не зменшуючи підтримку України", - каже він.

Столтенберг наголосив, що НАТО нарощуватиме зусилля з підтримки України, допоки не настане перемога. Він зазначив, що альянс буде і надалі підтримувати українську армію амуніцією та необхідним озброєнням, а також надаватиме консультації командирам, аби вони найпродуктивніше використовували отриману зброю та системи.

"Ми вже бачимо перемоги на Херсонському та Харківському напрямках. Завдяки нашій підтримці вони роблять такі успіхи, але в першу чергу це досягнення Збройних сил України", - сказав Столтенберг.

12 жовтня Столтенберг заявив, що посилення протиповітряної оборони України буде топпріоритетом НАТО.

Україна отримає від НАТО безпілотники, які допоможуть боротися з іранськими "шахідами".

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