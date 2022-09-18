Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Чим довше Росія буде воювати в Україні, тим більше вона послабиться. Китай та Туреччина розуміють, що це вікно можливостей. Росію вже найближчі союзники намагаються дискваліфікувати з політичного клубу великих держав. Країни, які мали економічні відносини з Росією, вже відчувають токсичність РФ, з точки зору ведення економічних справ", - зазначила Константинова.

Політологиня додала, що Росія намагається обходити санкційні режими використовуючи Азію.

"Багато країн не готові розраховуватися у рублях з Росією. Те, що відбувається з російською армією в Україні - це вихідна точка для аналізу, що буде відбуватися далі. Чим більше Росія буде зазнавати поразки в Україні, тим менше буде її вплив, тим менше лідери країн Азії будуть питати думку Путіна, і це результат дій РФ", - підкреслила Константинова.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Путін подякував китайському лідеру Сі Цзіньпіну за його "зважену позицію щодо України", а також розкритикував "жахливу" політику Вашингтона.

Діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат держдуми та відомий відеоблогер Марк Фейгін вважає, що Путін тепер не є головним героєм на саміті ШОС

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