Союзники та партнери єдині: Блінкен опублікував ролик на підтримку України
Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив відео на підтримку України
Блінкен виклав ролик у twitter.
У 40-секундному ролику зображені представники країн-союзниць та наведені їхні цитати на підтримку України із закликами до Росії щодо негайної деескалації.
"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені", - написав Блінкен.
- Нагадаємо, 1 лютого Держсекретар Ентоні Блінкен заявив про готовність США продовжити переговори з Москвою щодо безпеки та закликав Росію до негайної деескалації та відведення військ від кордону України.
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