Союзники та партнери єдині: Блінкен опублікував ролик на підтримку України

Блінкен виклав ролик у twitter.

У 40-секундному ролику зображені представники країн-союзниць та наведені їхні цитати на підтримку України із закликами до Росії щодо негайної деескалації.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені", - написав Блінкен.

