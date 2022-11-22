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Головна Наука SpaceX доставить на МКС насіння карликових томатів, гостру зелену квасолю, випічку та цукерки

SpaceX доставить на МКС насіння карликових томатів, гостру зелену квасолю, випічку та цукерки

22 листопада, 2022 вiвторок
20:27
Наука

Під час наступного польоту місія SpaceX доставить на Міжнародну космічну станцію 3 493 кг вантажу, зокрема сонячні батареї, насіння карликових помідорів, випічку та цукерки

Про це інформує CNN.

"У вівторок стартує 26-та комерційна місія SpaceX із поповнення запасів, вона доставить на Міжнародну космічну станцію безліч запасів, пару нових сонячних батарей, карликове насіння томатів і низку наукових експериментів", - пише видання.

Сонячні батареї доставлять на космічному кораблі Dragon, встановлять під час запланованих на 29 листопада та 3 грудня виходів у відкритий космос. Ці батареї збільшать потужність Міжнародної космічної станції.

Також на МКС прибуде портативний мікроскоп, який дозволить астронавтам збирати та надсилати знімки зразків крові лікарям на Землю.

Крім того, з нагоди Дня подяки астронавти отримають святкові смаколики - морозиво, яблучні десерти, гарбузовий пиріг, гостру зелену квасолю та цукерки.

Астронавти вже виростили на станції різні види салату, редиску та чилі. Цього разу члени екіпажу спробують виростити в космосі карликові помідори.

"Для наших дослідницьких цілей у NASA дуже важливо мати можливість підтримувати екіпаж не лише харчуванням, але й розглядати різні типи рослин як джерела поживних речовин, які нам було б важко підтримувати під час тривалих подорожей між віддаленими пунктами призначення, як Марс і, так далі", – сказав заступник керівника Управління інтеграції досліджень МКС та головний науковий співробітник програми NASA Кірт Костелло.

Космічні помідори вирощуватимуть у мішках, які називаються рослинними подушками, і встановлені в системі виробництва овочів, відомій як камера росту Veggie, на космічній станції. Астронавти будуть поливати та доглядати рослини. 

"Помідори стануть новою пригодою для нашої команди Veggie, ми намагатимемося з’ясувати, як зберегти ці спраглі рослини добре полив’яними без надмірного поливу", - додав науковець НАСА з космічного рослинництва та головний дослідник дослідження помідорів Джоя Масса.

Ймовірно, карликові томати дозріють навесні. Екіпаж очікує три врожаї - через 90, 97 і 104 дні після посадки. Половину овочів з кожного врожаю заморозять та повернуть на Землю для аналізу.

  • NASA доставила місячну ракету Space Launch System (SLS) з кораблем Orion на стартовий майданчик 39B космічного центру Кеннеді у Флориді.  
  • 7 листопада NASA відправила ракету Antares з українськими компонентами, яка доправляє клітини яєчників корів та інші експерименти на міжнародну космічну станцію. 

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космос
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