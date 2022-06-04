"Спільна артерія": у Харкові відбудеться онлайн-дискусія за участі авторів ПЕН-клубу

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"Яка роль випала Харкову, Києву і Львову після початку повномасштабного вторгнення Росії до України? Як відчуває війну кожне з цих міст? Як відчувають її письменники і журналісти і яким бачать своє завдання і свою відповідальність сьогодні?", - йдеться у повідомленні.

Серед учасників розмови:

Сергій Жадан (Харків) – письменник, громадський діяч, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма"

Тетяна Огаркова (Київ) – журналістка, літературознавиця

Архиєпископ Ігор Ісіченко (Харків) – літературознавець, громадський діяч

Остап Сливинський (Львів) – поет, перекладач, віцепрезидент Українського ПЕН

Вікторія Амеліна (Львів-Київ) – письменниця

Володимир Єрмоленко (Київ) – філософ, письменник, журналіст

Тетяна Терен (Харків-Київ) – журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН

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