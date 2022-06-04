"Спільна артерія": у Харкові відбудеться онлайн-дискусія за участі авторів ПЕН-клубу
У Харкові відбудеться дискусія "Спільна артерія", яку можна буде переглянути онлайн. Письменники говоритимуть про відчуття війни у різних містах України та особисті завдання і виклики
Переглядати дискусію можна на Espreso.TV.
"Яка роль випала Харкову, Києву і Львову після початку повномасштабного вторгнення Росії до України? Як відчуває війну кожне з цих міст? Як відчувають її письменники і журналісти і яким бачать своє завдання і свою відповідальність сьогодні?", - йдеться у повідомленні.
Серед учасників розмови:
- Сергій Жадан (Харків) – письменник, громадський діяч, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма"
- Тетяна Огаркова (Київ) – журналістка, літературознавиця
- Архиєпископ Ігор Ісіченко (Харків) – літературознавець, громадський діяч
- Остап Сливинський (Львів) – поет, перекладач, віцепрезидент Українського ПЕН
- Вікторія Амеліна (Львів-Київ) – письменниця
- Володимир Єрмоленко (Київ) – філософ, письменник, журналіст
- Тетяна Терен (Харків-Київ) – журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН
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