Спільнику псевдорадника голови "ДНР" у Новій Каховці повідомили про підозру за викрадення журналіста
"Керівнику Новокаховської ВЦА" повідомили про підозру за викрадення журналіста газети "Новий день" та очолення незаконної організації
Про це інформують на сайті прокуратури Херсонської області.
Прокуратура заочно повідомила про підозру у жорстокому поводженні з мирними жителями та інших порушеннях законів та звичаїв війни "гауляйтеру" Нової Каховки.
"Керівника міської військово-цивільної адміністрації" вважають причетним до викрадення журналіста Херсонської обласної газети "Новий день" Олега Батуріна.
Відомо, що зрадник за змовою з псевдорадником голови "ДНР", який керує збройним формуванням на території Каховського району, 12 березня викрав і протягом 8 днів утримував і катував журналіста у приміщенні захопленого райвідділу поліції. Чоловіка там прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували та били.
Суспільне інформує, що "гауляйтером" Нової Каховки є Володимир Леонтьєв.
- 10 червня псевдораднику голови "ДНР" вже повідомили про підозру у жорстокому поводженні з мирними жителями тимчасово окупованих території Херсонщини та порушеннях законів війни. Відомо, що за наказом зловмисника викрали та знущалися з журналіста газети "Новий день".
- На Херсонщині загарбник розстріляв беззбройне подружжя у їхньому власному дворі.
- СБУ викрила в колабораціонізмі колишнього народного депутата України, який ще є заслуженим юристом, та депутатку Херсонської міськради від ОПЗЖ. Зрадники співпрацювали з російськими окупантами, "здавали" патріотів, співпрацювали з ФСБ і навіть створили у Херсоні псевдо-військово-цивільну адміністрацію. Зловмисникам повідомлено про підозру.
- Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдо референдум щодо утворення "ХНР".
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