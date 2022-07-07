Про це інформують на сайті прокуратури Херсонської області.

Прокуратура заочно повідомила про підозру у жорстокому поводженні з мирними жителями та інших порушеннях законів та звичаїв війни "гауляйтеру" Нової Каховки.

"Керівника міської військово-цивільної адміністрації" вважають причетним до викрадення журналіста Херсонської обласної газети "Новий день" Олега Батуріна.

Відомо, що зрадник за змовою з псевдорадником голови "ДНР", який керує збройним формуванням на території Каховського району, 12 березня викрав і протягом 8 днів утримував і катував журналіста у приміщенні захопленого райвідділу поліції. Чоловіка там прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували та били.

Суспільне інформує, що "гауляйтером" Нової Каховки є Володимир Леонтьєв.

10 червня псевдораднику голови "ДНР" вже повідомили про підозру у жорстокому поводженні з мирними жителями тимчасово окупованих території Херсонщини та порушеннях законів війни. Відомо, що за наказом зловмисника викрали та знущалися з журналіста газети "Новий день".

На Херсонщині загарбник розстріляв беззбройне подружжя у їхньому власному дворі.

СБУ викрила в колабораціонізмі колишнього народного депутата України, який ще є заслуженим юристом, та депутатку Херсонської міськради від ОПЗЖ. Зрадники співпрацювали з російськими окупантами, "здавали" патріотів, співпрацювали з ФСБ і навіть створили у Херсоні псевдо-військово-цивільну адміністрацію. Зловмисникам повідомлено про підозру.

Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдо референдум щодо утворення "ХНР".

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