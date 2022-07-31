Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці

Про це йдеться у попередньому висновку міжнародної спільноти з OSINT-розвідки InformNapalm.

"1) Це не була ракета GMLRS (застосовується в РСЗВ HIMARS - ред.). 2) Це була термобарична зброя. 3) Це влаштувала Росія і зробила це як завжди некомпетентно", - зазначається в розслідуванні.

Оленівка знаходиться приблизно за 15 км від лінії фронту. Вражати ціль так близько рідкісними і дорогими ракетами GMLRS великої дальності, коли можна використовувати 105-мм артилерійські снаряди, які коштують близько 0,4% від ракети GMLRS, немає сенсу.

Оленівка роками була відомим російським табором для українських військовополонених і концтабором, а до того десятиліттями виправною колонією. Її не можна вважати засекреченою ціллю.

"Росія ніколи не хотіла повертати захисників Азовсталі в Україну, де їх зустріли б як героїв... Водночас, HIMARS дав українцям надію, тому Росія вирішила інсценувати вбивство військовополонених так, ніби їх убила ракета GMLRS, щоб заглушити радість українців від HIMARS", - йдеться у матеріалі від InformNapalm.

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Перед цим Росіяни зробили те саме з наданою Україні французькою гаудицею "Цезар": обстріляли місто Донецьк, а потім звинуватили українських артилеристів, що працюють з "Цезарем".

Завдяки світлинам, що публікуються росіянами, ми можемо бачити наслідки влучення ракети GMLRS, коли вона вдаряє по певній будівлі: стіни розірвано, бетонні стелі розтрощено, арматуру розірвано на частини, все розбито та розкидано.



"Якщо порівняти реальний удар GMLRS з інсценованим в Оленівці, то там вибух був такий слабкий, що ліжка навіть на сантиметр не посунулися, жодної цеглини не вилетіло, сталевий стовп не пошкоджений, але вогнем завдано величезних збитків", - звертає увагу InformNapalm.



Але остаточним доказом того, що це не була ракета GMLRS, є відсутність в Оленівці ударного кратера.



Ракети GMLRS M31 вражають ціль під кутом 90 градусів із швидкістю Маха 4+, щоб розбити дах та вибухнути всередині, а також щоб розбити секретну систему наведення, компоненти GPS і датчики на кінці ракети. Жерстяний дах будівлі в Оленівці занадто слабкий, щоб розбити його та "спрацювати" в середині ракетою GMLRS.

Тому, якби влучила ракета GMLRS, посеред кімнати мав би бути ударно-детонаційний кратер. А його немає.



Також ракети M31 GMLRS містять 51 фунт PBX-109, суміш 64% RDX і 20% алюмінію та 16% пластикових наповнювачів HTPB/IPDI. Алюміній використовується для посилення ефекту вибуху, але це не термобарична зброя, яка спалює ціль.

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Якби в Оленівку потрапила ракета GMLRS, то всередині не було б обгорілих. Вибухом би всіх розірвало, а не спалило заживо. Термобарична ж зброя обпалює жертв ззовні, залишаючи тіла як такі цілими.



"Оленівку не було вражено ракетою GMLRS. Росія використовувала термобаричну зброю для спалювання військовополонених уві сні. Пошкодження будівлі та жертви від пожежі, а також відсутність кратера від удару та відсутність пошкоджень від вибуху підтверджують це. Це було навмисне вбивство, як і в Катині", - вважають в спільноті InformNapalm.

В Катині, нагадаємо, СРСР зібрав полонених на початку Другої світової війни польських офіцерів й цілеспрямовано їх винищив.



"Ймовірно, росіяни замкнули двері, вистрілили всередину через вікна термобаричними боєприпасами РПО-А "Шмель" або МРО-А, а потім почекали, поки всі загинуть. Обидва перебувають на озброєнні "ДНР" з 2014 року", - підсумовується у попередньому висновку InformNapalm.

Добровольчий полк "Азов" обіцяє помститися за своїх полеглих в Оленівці побратимів. З такою заявою виступив т.в.о. командира полку "Азов" майор Микита Раз-Два Надточій.

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