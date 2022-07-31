English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці

Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці

31 липня, 2022 неділя
22:59
війна з Росією Оленівка. Місце трагедії

Сліди від застосування зброї на місці трагедії в Оленівці лишилися як від термобаричного боєприпасу, а не як від ракети РСЗВ

Про це йдеться у попередньому висновку міжнародної спільноти з OSINT-розвідки InformNapalm.

"1) Це не була ракета GMLRS (застосовується в РСЗВ HIMARS - ред.). 2) Це була термобарична зброя. 3) Це влаштувала Росія і зробила це як завжди некомпетентно", - зазначається в розслідуванні.

Оленівка знаходиться приблизно за 15 км від лінії фронту. Вражати ціль так близько рідкісними і дорогими ракетами GMLRS великої дальності, коли можна використовувати 105-мм артилерійські снаряди, які коштують близько 0,4% від ракети GMLRS, немає сенсу.

Оленівка роками була відомим російським табором для українських військовополонених і концтабором, а до того десятиліттями виправною колонією. Її не можна вважати засекреченою ціллю.

"Росія ніколи не хотіла повертати захисників Азовсталі в Україну, де їх зустріли б як героїв... Водночас, HIMARS дав українцям надію, тому Росія вирішила інсценувати вбивство військовополонених так, ніби їх убила ракета GMLRS, щоб заглушити радість українців від HIMARS", - йдеться у матеріалі від InformNapalm.

Читайте і дивіться такожСупутникові знімки підтверджують вибух зсередини в Оленівці

Перед цим Росіяни зробили те саме з наданою Україні французькою гаудицею "Цезар": обстріляли місто Донецьк, а потім звинуватили українських артилеристів, що працюють з "Цезарем".

Завдяки світлинам, що публікуються росіянами, ми можемо бачити наслідки влучення ракети GMLRS, коли вона вдаряє по певній будівлі: стіни розірвано, бетонні стелі розтрощено, арматуру розірвано на частини, все розбито та розкидано.

"Якщо порівняти реальний удар GMLRS з інсценованим в Оленівці, то там вибух був такий слабкий, що ліжка навіть на сантиметр не посунулися, жодної цеглини не вилетіло, сталевий стовп не пошкоджений, але вогнем завдано величезних збитків", - звертає увагу InformNapalm.

Але остаточним доказом того, що це не була ракета GMLRS, є відсутність в Оленівці ударного кратера. 

Ракети GMLRS M31 вражають ціль під кутом 90 градусів із швидкістю Маха 4+, щоб розбити дах та вибухнути всередині, а також щоб розбити секретну систему наведення, компоненти GPS і датчики на кінці ракети. Жерстяний дах будівлі в Оленівці занадто слабкий, щоб розбити його та "спрацювати" в середині ракетою GMLRS.

Тому, якби влучила ракета GMLRS, посеред кімнати мав би бути ударно-детонаційний кратер. А його немає.

Також ракети M31 GMLRS містять 51 фунт PBX-109, суміш 64% RDX і 20% алюмінію та 16% пластикових наповнювачів HTPB/IPDI. Алюміній використовується для посилення ефекту вибуху, але це не термобарична зброя, яка спалює ціль.

Читайте і дивіться такожРосіяни викопали могили в Оленівці завчасно. Про це свідчать фото Maxar

Якби в Оленівку потрапила ракета GMLRS, то всередині не було б обгорілих. Вибухом би всіх розірвало, а не спалило заживо. Термобарична ж зброя обпалює жертв ззовні, залишаючи тіла як такі цілими.

"Оленівку не було вражено ракетою GMLRS. Росія використовувала термобаричну зброю для спалювання військовополонених уві сні. Пошкодження будівлі та жертви від пожежі, а також відсутність кратера від удару та відсутність пошкоджень від вибуху підтверджують це. Це було навмисне вбивство, як і в Катині", - вважають в спільноті InformNapalm.

В Катині, нагадаємо, СРСР зібрав полонених на початку Другої світової війни польських офіцерів й цілеспрямовано їх винищив.

"Ймовірно, росіяни замкнули двері, вистрілили всередину через вікна термобаричними боєприпасами РПО-А "Шмель" або МРО-А, а потім почекали, поки всі загинуть. Обидва перебувають на озброєнні "ДНР" з 2014 року", - підсумовується у попередньому висновку InformNapalm.

  • Добровольчий полк "Азов" обіцяє помститися за своїх полеглих в Оленівці побратимів. З такою заявою виступив т.в.о. командира полку "Азов" майор Микита Раз-Два Надточій.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

теракт
полонені
фейк
Оленівка
HIMARS
Читайте також:
На Чернігівщині з річки витягли два російські танки з членами екіпажів
30 липня, 2022 субота
У Кремлі зростає відчай: очільник британської розвідки MI6 переконаний, що сили РФ вичерпуються
Верховна Рада
29 липня, 2022 п'ятниця
Рада прийняла закон про одноразову виплату військовим
Лавров і Блінкен
29 липня, 2022 п'ятниця
"Накачують Україну зброєю". У Росії оприлюднили свою версію розмови Лаврова з Блінкеном
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 41.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
31 липня
22:44
128 бригада
Стратегічно у Росії немає шансів перемогти в цій війні, - Зеленський
22:23
Захист журналістів, права ВПО та відновлення будівель: Зеленський підписав низку законів
22:22
Ексклюзив
Путін
Путін ліквідовує російську еліту, яка має на нього компромат, - генерал-майор СБУ Ягун про випадок з Чубайсом
22:16
У Славуті, що на Хмельниччині, провели в останню путь сержанта Сергія Попова
21:59
Ексклюзив
Антонівський міст
Заяви росіян про ремонт Антонівського мосту не більше ніж пропагандистські,- депутат Херсонської облради Хлань
21:53
Росіяни викопали могили в Оленівці завчасно. Про це свідчать фото Maxar
21:23
десантні кораблі рф
Загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, - ОК "Південь"
21:19
Аналітика
Сергій Згурець
Росіяни перекидають техніку та підсилюють угруповання на Півдні Україні. Колонка Сергія Згурця
21:17
Поліцейські Косово й етнічні серби зупинили пропуск через два КПП на кордоні з Сербією
20:52
Оновлено
Результати обстрілів півдня України
Росіяни вдарили ракетами по Одеському району
20:24
Ексклюзив
Метью Брайза
Росія вважає залякування своїм найважливішим дипломатичним інструментом, - дипломат Метью Брайза
20:10
Ексклюзив
російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М"
Зброя ворога: російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М" як аргумент стримування та загрози
19:55
Російські військові
"Цього тижня 18 людей відкликало документи": "добровольці" з Курської області вже не хочуть бути "добровольцями"
19:47
Оновлено
На Сумщині російська армія знищила понад 10 могил, пошкодила лінії електропередачі, 5 домогосподарств і ферму
19:06
Анатолій Чубайс
Ексвіцепрем'єр РФ Чубайс потрапив у Європі до реанімації. Є підозра на умисне отруєння
19:05
Німеччина уряд
Мінфін Німеччини закликає не використовувати газ для виробництва електроенергії
18:50
Ексклюзив
Токаєв з Путіним
Токаєв допомагає Путіну обходити санкції, - казахський опозиціонер Садиков
18:32
Новий навчальний рік
Половина дитсадків і шкіл Київщини ще не має власних підготовлених укриттів
18:23
Ексклюзив
Оленівка, обстріл колонії
Україна має добитись, щоб росіяни допустили в Оленівку представників Міжнародного кримінального суду чи суду ООН, - Розенко
18:18
M142 HIMARS
На Херсонщині ЗСУ ракетами HIMARS знищили понад 40 вагонів з окупантами, технікою та боєприпасами
17:44
Стінг
"Війна в Україні – це абсурд, побудований на брехні": Стінг виступив під час свого концерту в Варшаві
17:42
корабель
У гирлі Дунаю український катер зіткнувся з вибуховим пристроєм
17:36
Ексклюзив
Сергій Згурець
Противник перекинув БТГ, які спроможні проводити наступальні дії на Херсонщині, - Згурець
17:34
ЗСУ показали, як збили російський безпілотник, що коригував ворожий вогонь
17:17
Ексклюзив
Китай прапор
Китай атакує Тайвань, тільки якщо буде проголошено незалежність острова, - китаєзнавець Коваль
17:17
Капітан російського підводного човна прийшов на парад за участю Путіна в кашкеті з бретелькою від бюстгальтера
17:09
Лоукост Bees Airlines створив благодійний фонд для допомоги українцям
17:05
Ексклюзив
Оленівка
Світу потрібно не допустити нових терактів, як той, що стався в Оленівці, - керівниця патронатної служби полку "Азов"
16:57
У Києві музей "Третя після опівночі" проводить безкоштовні екскурсії для військових і їхніх родин та дітей-переселенців
16:53
Українське місто Миколаїв після російських обстрілів
"Не мовчіть та не замовчуйте! Миколаїв стає другим Маріуполем". Заява голови облради
16:48
Польща
У Польщі оголосили нове ім’я для військової бази США
16:47
Ексклюзив
окупанти
Росіяни готують ударне угруповання для наступу на Півдні України, - військовий експерт Гетьман
16:33
Росіяни відступають з селищ Верхній Токмак і Чернігівка, що на Запоріжжі, - розвідка
16:27
ЮНЕСКО виділить майже $100 тис. на розвиток музеїв і культурних установ Одеси
16:24
Оновлено
У Севастополі окупанти скасували святковий парад, бо штаб Чорноморського флоту нібито атакував безпілотник
16:15
Ексклюзив
евакуація
Багато людей не хочуть евакуюватися з Донеччини, - волонтер
16:15
вогонь
У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів
16:01
Оновлено
окупанти
Росіяни 34 рази за добу обстріляли Донеччину: 3 людини загинули, ще 8 поранені
16:00
Супутникові знімки підтверджують вибух зсередини в Оленівці
15:56
американський флот
Жителів Тюмені привітали з днем ВМФ РФ плакатом з американським авіаносцем "Джордж Буш"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV