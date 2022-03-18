Співачка Шер заявила, що готова прийняти українських біженців

Про це вона написала у Twitter.



"Багатьом людей мого становища слід вийти вперед і діяти. Якби я була одна або з дітьми, і ми були б травмовані такими подіями, я б сподівалася, щоб хтось схожий подбає про нас", — написала співачка.



Нагадаємо, королівська родина Бельгії вирішила прийняти українських біженців.

Також раніше Міністр транспорту Великої Британії та Бенедикт Камбербетч заявили про готовність прийняти біженців з України у себе вдома.