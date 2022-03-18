Співачка Шер заявила, що готова прийняти українських біженців
Американська співачка Шер сказала, що готова прийняти вимушено переселених людей з України
Про це вона написала у Twitter.
"Багатьом людей мого становища слід вийти вперед і діяти. Якби я була одна або з дітьми, і ми були б травмовані такими подіями, я б сподівалася, щоб хтось схожий подбає про нас", — написала співачка.
У відповідях твіту художник опублікував відео, як він малює картину, яку планує пожертвувати на допомогу Україні.
- Нагадаємо, королівська родина Бельгії вирішила прийняти українських біженців.
- Також раніше Міністр транспорту Великої Британії та Бенедикт Камбербетч заявили про готовність прийняти біженців з України у себе вдома.
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