Співпраця в енергетиці та оборонна підтримка України: про що домовилися президент Зеленський і прем’єр-міністр Болгарії Петков

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Сьогодні ми провели змістовні перемовини, обговорили всі ключові питання, які варті уваги саме зараз і саме в таких непростих умовах", – сказав Глава Української держави.



Зеленський висловив подяку Кирилу Петкову за те, що Болгарія, як і весь цивілізований світ, сьогодні солідарна з Україною. За його словами, під час зустрічі з прем’єр-міністром було ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на болгарських виробничих потужностях. Також порушувалося питання взаємодії в енергетичній сфері.



"Україна готова постачати електроенергію до Болгарії, а також зацікавлена у диверсифікації постачання газу в регіоні, зокрема з використанням можливостей Трансбалканського газопроводу спільно з болгарською стороною", – зазначають у повідомленні.



Також сторонами було досягнуто домовленості щодо налагодження транспортування аграрної продукції з України через болгарський порт Варна на Чорному морі. Українська сторона зі свого боку надасть необхідне сприяння для розв'язання в найкоротші строки питання з болгарським судном, заблокованим у порту міста Чорноморська.



Президент України також заявив, що Болгарія підтримає рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу на наступному засіданні Європейської ради. Крім того, Болгарія висловила готовність взяти участь у повоєнній відбудові нашої країни, зокрема в одному з південних регіонів.

Раніше повідомляли, що після зупинки постачання російського газу, Болгарія звинуватила Росію у порушенні контрактів та попередила, що може припинити транзит палива до Сербії та Угорщини.