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Співробітники російського посольства залишили Молдову

14 серпня, 2023 понедiлок
22:59
Світ посольство росії у Молдові

Сьогодні, 14 серпня, Молдову залишили 22 дипломати й 23 інші співробітники російського посольства. Вони полетіли до РФ

Про це інформує NewsMaker.

29 липня посольство Росії в Кишиневі оголосило про призупинення роботи консульського відділу з 5 серпня через так звані технічні причини.

Згідно з рішенням Міністерства закордонних справ і з питань європейської інтеграції (МЗЄІ), 14 серпня частина дипломатичних представників і співробітників посольства Росії в Молдові вилетіла з Кишинева до Росії. Зокрема 22 дипломати й 23 представники технічного персоналу разом зі своїми сім'ями.

Усіх співробітників доставили в аеропорт на двох автобусах і кількох автомобілях.

Повідомляється, що літак, на якому російських дипломатів мали доставити до Москви, приземлився в аеропорту Кишинева.

Що відомо про висилання російських дипломатів з Молдови

24 липня Insider і Jurnal TV опублікували спільне розслідування, у якому з'ясували, що на даху російського посольства в Кишиневі встановлені 28 антен і супутникових тарілок, а також решітки Ягі-Уда та вертикальні штирі. За допомогою цього перехоплюють сигнали супутникових телефонів, завдяки чому є можливість прослуховувати телефонні розмови та перехоплювати переговори по рації місцевої поліції. Журналісти стверджують, що це більше, ніж встановлено антен і тарілок на посольстві РФ у Бельгії, і їхнє число щорічно зростає.

Також, за даними журналістів, на дах, де встановлені засоби для прослуховування та перехоплення, підіймаються працівники російських спецслужб. Найчастіше вони це робили перед парламентськими та президентськими виборами в Молдові, а також перед самітом Європейської політичної спільноти. Зокрема 14 травня в день виборів башкана Гагаузької автономії на даху посольства помітили офіцера військового аташе в посольстві РФ у Молдові Павла Якуніна, який також відповідає за секретні канали зв'язку зі штаб-квартирою російської розвідки у Москві і з приймальним центром космічної розвідки у Ватутінках, що в Підмосков'ї.

 У розслідування наголошують, що кожні два-три роки у посольстві змінюють "слухачів" і спеціалістів у зламах комп'ютерних мереж. Так нині ними та офіцерами-зв'язківцями в Кишиневі командує Олександр Васінович, який часто з'являється на даху посольства і дає їм вказівки.

Крім того, у розслідувачі повідомляють, що дружин шпигунів використовують як кур'єрів для перевезення надто важких файлів. Так, вони часто літають до Москви та назад, а в їхніх сумках постійно багато флешок і жорстких дисків. Оглядати багаж дружин не можна, оскільки вони мають дипломатичний імунітет.

Російського посла Олега Васнецова 25 липня викликали до міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови.

У Молдові мало залишитися 10 дипломатів та 15 технічних співробітників.

2 серпня міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску прокоментував скорочення штату російських дипломатів, заявивши, що таке рішення спровокувала РФ своїми агресивними та неповажними діями.  

Новини
Росія
Молдова
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