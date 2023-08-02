Про це інформує Deschide.MD, посилаючись на слова міністра на одному із ток-шоу.

Очільник МЗС підкреслив, що рішення про скорочення російських дипломатів є суверенним, його ухвалили всередині Молдови.

"Росія до цього рішення вела нешанобливу політику щодо громадян нашої країни. Значною мірою це рішення є відповіддю на таку політику Росії", - сказав Попеску.

Він нагадав, що РФ підтримує сепаратизм у Придністров’ї та незаконно утримує там свої війська, призупинила дію угоди про вільну торгівлю в межах СНД, а також запровадила ембарго проти Молдови. Крім того, РФ зменшила постачання газу і намагалась дестабілізувати ситуацію в країні шляхом втручання у вибори.

"За останній рік чи близько того в нас було кілька неприємних епізодів, коли до нас ставилися вороже і нешанобливо. Нагадаю ті інциденти з російськими ракетами, які перетинали повітряний простір, що створювало нам величезні проблеми з точки зору авіаперевезень", - зазначив міністр закордонних справ.

Попеску додав, що у зв'язку з тим, що російські дипломати причетні до шпигунства та втручання у внутрішні справи, "було ухвалено рішення зосередити взаємодію з Росією через більш обмежену кількість людей".