Відповідь на неповагу Москви: очільник МЗС Молдови прокоментував скорочення кількості дипломатів із РФ
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску прокоментував скорочення штату російських дипломатів, заявивши, що таке рішення спровокувала РФ своїми агресивними та неповажними діями
Про це інформує Deschide.MD, посилаючись на слова міністра на одному із ток-шоу.
Очільник МЗС підкреслив, що рішення про скорочення російських дипломатів є суверенним, його ухвалили всередині Молдови.
"Росія до цього рішення вела нешанобливу політику щодо громадян нашої країни. Значною мірою це рішення є відповіддю на таку політику Росії", - сказав Попеску.
Він нагадав, що РФ підтримує сепаратизм у Придністров’ї та незаконно утримує там свої війська, призупинила дію угоди про вільну торгівлю в межах СНД, а також запровадила ембарго проти Молдови. Крім того, РФ зменшила постачання газу і намагалась дестабілізувати ситуацію в країні шляхом втручання у вибори.
"За останній рік чи близько того в нас було кілька неприємних епізодів, коли до нас ставилися вороже і нешанобливо. Нагадаю ті інциденти з російськими ракетами, які перетинали повітряний простір, що створювало нам величезні проблеми з точки зору авіаперевезень", - зазначив міністр закордонних справ.
Попеску додав, що у зв'язку з тим, що російські дипломати причетні до шпигунства та втручання у внутрішні справи, "було ухвалено рішення зосередити взаємодію з Росією через більш обмежену кількість людей".
- Раніше Молдова вислала 18 дипломатів та 27 співробітників техперсоналу посольства Росії в Кишиневі. Таким чином у посольстві залишаються 10 дипломатів та 15 технічних співробітників.
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