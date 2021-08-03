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"Сподіваємося на ретельне розслідування українською владою": США про смерть засновника Білоруського дому Шишова

3 серпня, 2021 вiвторок
15:59
Суспільство посольство США

Посольство США висловило сподівання на прозоре розслідування обставин смерті одного із засновників Білоруського дому Віталія Шишова

Відповідну заяву посольство опублікувало у Facebook.

"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталя Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин", - йдеться у повідомленні.

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Білорусь
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