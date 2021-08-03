"Сподіваємося на ретельне розслідування українською владою": США про смерть засновника Білоруського дому Шишова

Відповідну заяву посольство опублікувало у Facebook.

"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталя Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся

На ранок вівторка, 3 серпня, його знайшли повішеним у парку.