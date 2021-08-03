"Сподіваємося на ретельне розслідування українською владою": США про смерть засновника Білоруського дому Шишова
Посольство США висловило сподівання на прозоре розслідування обставин смерті одного із засновників Білоруського дому Віталія Шишова
Відповідну заяву посольство опублікувало у Facebook.
"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталя Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.69Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе