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Сподіваємося на рішення від ВПК Ізраїлю, - Резніков про заяви щодо зброї для України

18 жовтня, 2022 вiвторок
20:19
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков схвально відреагував на заяву міністра у справах діаспори Ізраїлю Нахмана Шая про необхідність надати Україні зброю у відповідь на постачання Іраном дронів-камікадзе Росії для ударів по українських містах

Про це Резніков сказав у коментарі нардпепці від "Європейської Солідарності" Ірині Геращенко, передає Еспресо.TV.

"Ми почули з приємністю певні політичні заяви членів уряду Ізраїлю, що вже настав час допомагати Україні. Відповідно, ми маємо надію, що військово-промисловий комплекс Ізраїлю буде готовий запропонувати певні рішення і треба дійсно приймати політичні рішення", - сказав Резніков.

Міністр оборони також зазначив, що з уламками іранських дронів, використаних для ударів по містах України, вже працюють фахівці для пошуку рішення з протидії ворожим атакам.

"Є заявка від Укроборонпрому про те, що вже наші інженери відпрацьоувють, ми маємо уламки тих дронів, вони вивчають уважно з фахівцями наших військових інститутів, відповідно, спецслужб. Ми не жаліємо давати можливість доступу нашим партнерам до тих уламків для того, щоб знайти максимально ефективні рішення. Маємо надію, що це буде скоро", - сказав Резніков.

  • 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
  • 5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. 7 жовтня, попри наявність численних доказів, Іран знову заперечив передачу безпілотників Росії.
  • 11 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірану понад 2 тис. дронів Shahed-136.
  • 12 жовтня росіяни привезли на тимчасово окуповані території України іранських інструкторів, щоб навчитись використовувати дрони-камікадзе Shahed-136.
  • Видання The New York Times повідомило, що Ізраїль надає Україні дані про іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія.
  • Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив Ізраїлю "руйнуванням міждержавних відносин" у разі постачання зброї Україні.

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Новини
Ірина Геращенко
Ізраїль
Міністерство оборони
Іран
безпілотник
Олексій Резніков
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зброя для України
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