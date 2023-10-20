"Сподіваюсь, Орбан вимив руки після того": Кулеба прокоментував зустріч Путіна з прем'єром Угорщини

Про це він сказав під час інтерв’ю з France 24.

У Кулеби запитали про зустріч Орбана з Путіним, де перший привітався з російським диктатором.

"Сподіваюся, що він (Віктор Орбан, - ред.) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним", - сказав міністр.

Що відомо про зустріч Орбана з Путіним

17 жовтня очільник російських терористів Володимир Путін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

Крім того, президент Чехії закликав західні столиці не піддаватися на тактику російського лідера, спрямовану на розхитування європейської єдності. Таку заяву він зробив через два дні після останніх дій Орбана.

У середу прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила також, що зображення угорського прем'єра, який потискає руку Путіну, "дуже, дуже неприємні" і не піддаються логіці. Посол США в Будапешті Девід Прессман також різко розкритикував цю зустріч.

Тим часом речник угорського уряду Золтан Ковач відповів на критику, зазначаючи, що, мовляв, Угорщина щодо Росії та війни в Україні із самого початку виступала за відкритий і прозорий діалог, щоб допомогти знайти мирне вирішення.