В уряді Угорщини знайшли виправдання зустрічі Орбана з Путіним
Голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуйяш у середу спробував відповісти на критику зустрічі свого шефа Віктора Орбана з президентом держави-агресора Владіміром Путіним у Китаї
Свої відповіді Гуйяш надав угорському телеканалу ATV.
Керівник апарату Орбана прокоментував критику з боку посла США в Угорщині Девіда Прессмана, який заявив, що угорський прем’єр "вирішив стояти з чоловіком, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні".
"Якщо згадати попередні роки, то ви побачите там зустрічі – багато зустрічей між Джо Байденом і президентом Путіним", – прокоментував це Гуйяш і порадив подивитись на фотографії з цих зустрічей.
На зауваження журналіста ATV, що президенти США й Росії бачились тільки до російського повномасштабного вторгнення в Україну, угорський посадовець нагадав про важливість "говорити про мир і необхідність покласти край російській агресії".
"Саме це прем’єр-міністр і робив, й іншим я б радив чинити так само", – додав він.
Гуйяш водночас не дав прямої відповіді на питання, чому Орбан на зустрічі з Путіним назвав агресію проти України російським пропагандистським терміном "воєнна операція", а лише нагадав, що офіційна позиція Будапешта – засудження війни та повага до територіальної цілісності України.
- 17 жовтня очільник російських терористів Володимир Путін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".
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