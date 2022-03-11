"Сподіваюся, нас відправлять додому": СБУ перехопила розмову російського окупанта, який намагався атакувати Київ
Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта з його дружиною. Зазначається, що загарбник був у складі частини, яка намагалася захопити Київ через Бородянку.
Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
"У нас просто мало людей лишилося. Багато загинуло, багато поранених із нашої частини, з нашого батальйону", – сказав він.Загарбник також додав, що їх планують переправити до Білорусі.
"Ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і чекатимемо на підкріплення техніки, людей, доукомплектування. Я сподіваюся, що нас уже додому відправлять", – зазначив російський військовий.
- Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського військового, який бере участь у нападі на Миколаїв, з його товаришем.
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