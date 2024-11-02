Два титуловані українські хокеїсти не повернулися до країни після матчів на Континентальному кубку в Європі

Про це пише Суспільне Спорт з посиланням на заяву головного тренера киян Олега Шафаренка.

Зазначається, що у жовтні чемпіони України провели за межами країни три матчі на турнірі проти італійського "Ріттнера" (4:5), словенського "Єсеніце" (2:5) та хорватського "Сісака" (2:4).

За даними видання, до країни не повернулися захисник Володимир Алексюк та нападник Роман Благий. Обидва були відсутні у заявці "Сокола" на гру чемпіонату України проти одеського "Шторму" (3:4), що відбулася 1 листопада.

Головний тренер команди Олег Шафаренко після гри проти "Шторму" підтвердив кадрові проблеми.

"Гравців нам не вистачає, тому що їх нема. Двоє гравців у нас залишилися в Європі – не повернулися", - заявив він.

Суспільне додає, що з двох хокеїстів до табору збірної України цьогоріч викликався Благий, зокрема виходив на лід проти Латвії (1:5) у серпневому матчі олімпійської кваліфікації.