Два титуловані українські хокеїсти не повернулися до країни після матчів на Континентальному кубку в Європі
Два українські гравці київського "Сокола" не повернулися до України після виступів команди на Континентальному кубку з хокею, що відбувалися у Європі
Про це пише Суспільне Спорт з посиланням на заяву головного тренера киян Олега Шафаренка.
Зазначається, що у жовтні чемпіони України провели за межами країни три матчі на турнірі проти італійського "Ріттнера" (4:5), словенського "Єсеніце" (2:5) та хорватського "Сісака" (2:4).
За даними видання, до країни не повернулися захисник Володимир Алексюк та нападник Роман Благий. Обидва були відсутні у заявці "Сокола" на гру чемпіонату України проти одеського "Шторму" (3:4), що відбулася 1 листопада.
Головний тренер команди Олег Шафаренко після гри проти "Шторму" підтвердив кадрові проблеми.
"Гравців нам не вистачає, тому що їх нема. Двоє гравців у нас залишилися в Європі – не повернулися", - заявив він.
Суспільне додає, що з двох хокеїстів до табору збірної України цьогоріч викликався Благий, зокрема виходив на лід проти Латвії (1:5) у серпневому матчі олімпійської кваліфікації.
- Як повідомлялося у жовтні, з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися назад в Україну.
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