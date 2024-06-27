Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Ф'юрі відреагував на рішення Усика відмовитися від титулу абсолютного чемпіона

Ф'юрі відреагував на рішення Усика відмовитися від титулу абсолютного чемпіона

27 червня, 2024 четвер
21:48
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Британець Тайсон Ф'юрі запевнив, що його не хвилює відсутність у реванші з українцем Олександром Усиком статусу бою за звання абсолютного чемпіона світу

Зміст

Про це повідомляє BoxingScene.  

За словами менеджера важковаговика з Великої Британії Спенсера Брауна, Тайсона Ф'юрі не хвилює, що його реванш з Олександром Усиком втратить статус поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. 

"Тайсона це не дуже турбує. Останні пару тижнів він чудово проводить час зі своїми дітьми. Він поки просто хоче залишити бокс осторонь", - розповів Спенсер. 

Він запевнив, що головним стимулом для Ф'юрі є сам реванш з Усиком. 

"Ми програємо після першого тайму 0:1. Є ще другий тайм. Нехай хтось інший ще виступить і стане чемпіоном світу. Тайсона це не турбує", - запевнив менеджер. 

Що відомо про відмову Усика від титулу

Олександр Усик оголосив, що відмовляється від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) 26 червня. Він заявив, що дарує пояс британцям Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа, аби вони посперечалися за нього у вересні. Після цього українець перестав бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. Відмова українця від поясу IBF означає, що у реванші з Ф'юрі 21 грудня в Саудівській Аравії на кону звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме. 

За словами промоутера Едді Гірна, очікується, що переможець поєдинку Дюбуа - Джошуа навесні 2025 року має зустрітися з сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу. 

Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Читайте також:
Україна ЄС
25 червня, 2024 вiвторок
"Україна не стане членом ЄС, це все театр": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 25 червня
Сонячні_батареї
25 червня, 2024 вiвторок
Українців закликали встановлювати малі сонячні станції. Це дасть енергосистемі до 1 ГВт потужності
Георгій Судаков, Словаччина - Україна
26 червня, 2024 середа
Україна - Бельгія: де та коли дивитись наш вирішальний матч на Євро-2024
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.23
    Продаж 43.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
27 червня
22:33
російська армія, мобілізація
РФ у травні щодня втрачала в Україні понад 1 тис. пораненими й убитими, - NYT
22:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Інженерні бригади КНДР на Донбас можуть направити наступного місяця: що взамін обіцяє Росія. Колонка Сергія Згурця
22:10
Новини компаній
На підприємстві Ferrexpo створено добровільну пожежну бригаду
На підприємстві Ferrexpo створено добровільну пожежну команду
21:57
ЗРК Patriot
Україна веде переговори зі США та Ізраїлем про передачу до 8 ЗРК Patriot, - FT
21:27
Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук
Предстоятель УГКЦ Святослав розповів про ставлення церкви до мобілізації духовенства
20:59
Дмитро Медведєв
Привід оголосити війну: Медведєв зробив заяву щодо можливого арешту Шойгу та Герасимова за ордером МКС
20:29
Оновлено
Кирило Тимошенко
Справа про ймовірний витік інформації: НАБУ прийшло з обшуками до ексзаступника голови ОП Тимошенка
20:26
Зеленський
Зеленський зустрівся зі Столтенбергом та обговорив підготовку до Вашингтонського саміту НАТО
20:25
Оновлено
удар по Харкову, 27.06.24
РФ уперше вдарила по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції: наслідки атаки
20:10
безпілотники "Пегас"
Безпілотники Армії дронів за 2 тижні вразили 778 одиниць техніки РФ
20:09
Казахстан
У Казахстані заявили, що не видадуть Україні підозрюваних у нападі на опозиціонера Садикова
20:07
Ексклюзив
На фото: Володимир Зеленський
Це політичні ігри: голова КВУ Кошель про дослідження Центру Разумкова щодо рівня довіри до інституту президента
20:01
OPINION
Ростислав Павленко
Скиглення "не говоріть про корупцію" нічого, окрім огиди, не викликають
20:01
Оновлено
новини Львівщини
У Києві сталося коротке замикання на трансформаторній підстанції: що відомо
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 855-го дня війни: Україна підписала безпекову угоду з ЄС, росіяни втратили понад пів сотні танків і 95% особового складу однієї з бригад
19:59
Делегація Європейського центру Солідарності відвідала Львів
Розказати про боротьбу народів проти імперії: у Львові відкриється Центр Свободи і Демократії
19:38
Оновлено
ЗСУ
Кількість зіткнень на фронті зросла до 104, майже половина штурмів - на Торецькому й Покровському напрямках
19:37
Часів Яр
"Тільки зносити й будувати щось нове": глава МВА про масштаби руйнувань Часового Яру
19:35
ЗСУ
ЗСУ витіснили росіян з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі, - ОСУВ "Хортиця"
19:23
На Херсонщині окупанти вдарили по полю
На Херсонщині окупанти вдарили по полю: знищено 25 га озимої пшениці
19:13
Оновлено
Зеленський
Зеленський вважає, що Білорусь у майбутньому має бути частиною об'єднаної Європи
19:08
Єнс Столтенберг
НАТО не прогнозує значних проривів російських військ в Україні, - Столтенберг 
19:00
Роберт Фіцо
У Словаччині посилять захист політиків після замаху на Фіцо
19:00
Аналітика
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Завершать війну з ХАМАС і почнуть з "Хезболлою": чому конфлікт в Ізраїлі не може зупинитися. Пояснюємо
19:00
День Конституції
День Конституції України: чи буде вихідний, історія та запровадження свята
18:49
Партнерський матеріал
Як ШІ трансформує клієнтський сервіс: досвід Global Bilgi
18:40
Шістьох топменеджерів харківської фірми підозрюють у поставках продукції до РФ
18:31
Ексклюзив
КНДР провела випробування ракет
КНДР уже отримує бажане від РФ: Defence Express про ракетну програму й готові технологічні рішення до неї
18:30
Зеленський
Зеленський заявив про підготовку плану дій до другого Саміту миру
18:27
Арарат Мірзоян
"Ми категорично проти війни": Вірменія закликала припинити бойові дії в Україні
18:19
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Прем’єр Польщі Туск зустрінеться із Зеленським перед самітом НАТО
18:18
імпорт електроенергії
В Укренерго відреагували на закиди, що Україна таємно експортує електроенергію
18:17
Оновлено
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували низку російських серверів, це зупинило рух Кримським мостом
18:09
Тайвань прапор
Тайвань застерігає громадян від поїздок у Китай після погроз страти від Пекіна
18:08
електроенергія, графіки відключень
Графіки вимкнень світла в Україні 28 червня діятимуть протягом усієї доби
18:00
OPINION
Зоя Казанжи
Вони навіть не соромляться, розумієте?..
17:55
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:48
Ольга Стефанішина
Жодних нових рішень ЄС про повернення мит на українські товари на сьогодні немає, - Стефанішина
17:44
Google
Google перекладач додасть 110 нових мов, серед них буде кримськотатарська
17:43
ЛГБТ
Грузинський парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про обмеження прав ЛГБТ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV