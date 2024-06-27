Ф'юрі відреагував на рішення Усика відмовитися від титулу абсолютного чемпіона

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами менеджера важковаговика з Великої Британії Спенсера Брауна, Тайсона Ф'юрі не хвилює, що його реванш з Олександром Усиком втратить статус поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

"Тайсона це не дуже турбує. Останні пару тижнів він чудово проводить час зі своїми дітьми. Він поки просто хоче залишити бокс осторонь", - розповів Спенсер.

Він запевнив, що головним стимулом для Ф'юрі є сам реванш з Усиком.

"Ми програємо після першого тайму 0:1. Є ще другий тайм. Нехай хтось інший ще виступить і стане чемпіоном світу. Тайсона це не турбує", - запевнив менеджер.

Що відомо про відмову Усика від титулу

Олександр Усик оголосив, що відмовляється від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) 26 червня. Він заявив, що дарує пояс британцям Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа, аби вони посперечалися за нього у вересні. Після цього українець перестав бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. Відмова українця від поясу IBF означає, що у реванші з Ф'юрі 21 грудня в Саудівській Аравії на кону звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме.

За словами промоутера Едді Гірна, очікується, що переможець поєдинку Дюбуа - Джошуа навесні 2025 року має зустрітися з сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу.