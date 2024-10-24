Ф'юрі зізнався, що перед боєм з Усиком його дружина втратила дитину

Про це повідомляє The Guardian.

"Вона втратила дитину в п’ятницю перед боєм. Була на шостому місяці вагітності. Коли вона сказала, що не може приїхати на поєдинок, то я знав, що є проблема. Але дізнався, що дитини більше немає, лише коли повернувся додому. До цього дружина нічого мені не казала", - розповів Ф'юрі.

Водночас він підкреслив, що в жодному разі не виправдовується за поразку від Усика.

"Це не виправдання. Я людина честі та роблю те, що маю робити, коли на ринзі. Нічого поза рингом немає значення, коли ти в бою", - запевнив Ф'юрі, який має з дружиною Періс сімох дітей.

Перший бій Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації), тому в реванші з британцем 21 грудня в Саудівській Аравії на кону звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме.