"Карʼєру в боротьбі я закінчив, але в мене нове хобі": Беленюк заявив про бажання повернутись на Олімпіаду в новій дисципліні

Про це повідомляє кореспондент "Суспільного" Віталій Волочай.

"Карʼєру в боротьбі я закінчив, але в мене нове хобі – настільний теніс. Тут в Парижі 58-річна спортсменка брала участь. Тому у мене ще 25 років в запасі, щоб потрапити ще раз на Ігри", – сказав Жан Беленюк у мікст-зоні.

У четвер, 8 серпня, українець завоював бронзу Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 87 кг. Після сутички Жан Беленюк зняв взуття. Це жест, яким традиційно оголошують про завершення карʼєри.

Хто такий Жан Беленюк

33-річний Жан Беленюк є триразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби. На Олімпіаді-2016 здобув срібло, а у Токіо - золото. Олімпійські ігри у Парижі закінчились для нього бронзою.

Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга Народу".