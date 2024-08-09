"Карʼєру в боротьбі я закінчив, але в мене нове хобі": Беленюк заявив про бажання повернутись на Олімпіаду в новій дисципліні
Український борець Жан Беленюк підтвердив, що завершує карʼєру, проте похизувався, що має нове хоббі і прагне повернутись на Олімпіаду
Про це повідомляє кореспондент "Суспільного" Віталій Волочай.
"Карʼєру в боротьбі я закінчив, але в мене нове хобі – настільний теніс. Тут в Парижі 58-річна спортсменка брала участь. Тому у мене ще 25 років в запасі, щоб потрапити ще раз на Ігри", – сказав Жан Беленюк у мікст-зоні.
У четвер, 8 серпня, українець завоював бронзу Олімпіади-2024 у ваговій категорії до 87 кг. Після сутички Жан Беленюк зняв взуття. Це жест, яким традиційно оголошують про завершення карʼєри.
Хто такий Жан Беленюк
33-річний Жан Беленюк є триразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби. На Олімпіаді-2016 здобув срібло, а у Токіо - золото. Олімпійські ігри у Парижі закінчились для нього бронзою.
Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга Народу".
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