Харлан відмовилась відповідати на запитання щодо закінчення карʼєри

Про це повідомляє ТСН.

"Я не знаю, я не можу поки що відповісти на це запитання. Ми зараз відпочиваємо. Я знаю одне, що я завжди хотіла поцілувати доріжку (прим. - після перемоги). Я думала про це, що таким чином я віддячу доріжці за все, що у мене було. І я це зробила після бронзи", - каже Ольга Харлан.

Фехтувальниця зізналась, що їй було б цікаво виступити у Лос-Анджелесі в 2028 році.

"Ну звісно, всі хочуть. І мені було б цікаво. Але все залежить від того, як твоє тіло тобі дозволить, твій моральний стан. Тобто ти можеш фехтувати, як ти хочеш – і в 40, і в 42. У ЛА мені буде майже 38. Але все ж таки оця циферка – 5 Олімпіад – це вже багато. А потім думаю: але я рано почала, мені було майже 18", – українська фехтувальниця.

На рахунку 33-річної Харлан командне золото Пекіна-2008 і Парижа-2024, командна бронза Ріо-2016, а також бронзи Лондона-2012, Ріо-2016 та Парижа-2024 в особистих змаганнях. Вона найтитулованіша українка в історії ОІ.