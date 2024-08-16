Харлан відмовилась відповідати на запитання щодо закінчення карʼєри
Дворазова олімпійська чемпіонка у фехтуванні Ольга Харлан зізналась, що поки не знає, чи завершила карʼєру
Про це повідомляє ТСН.
"Я не знаю, я не можу поки що відповісти на це запитання. Ми зараз відпочиваємо. Я знаю одне, що я завжди хотіла поцілувати доріжку (прим. - після перемоги). Я думала про це, що таким чином я віддячу доріжці за все, що у мене було. І я це зробила після бронзи", - каже Ольга Харлан.
Фехтувальниця зізналась, що їй було б цікаво виступити у Лос-Анджелесі в 2028 році.
"Ну звісно, всі хочуть. І мені було б цікаво. Але все залежить від того, як твоє тіло тобі дозволить, твій моральний стан. Тобто ти можеш фехтувати, як ти хочеш – і в 40, і в 42. У ЛА мені буде майже 38. Але все ж таки оця циферка – 5 Олімпіад – це вже багато. А потім думаю: але я рано почала, мені було майже 18", – українська фехтувальниця.
На рахунку 33-річної Харлан командне золото Пекіна-2008 і Парижа-2024, командна бронза Ріо-2016, а також бронзи Лондона-2012, Ріо-2016 та Парижа-2024 в особистих змаганнях. Вона найтитулованіша українка в історії ОІ.
- 3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це стало першим золотом нашої країни на Іграх у Парижі.
- 12 серпня Ольга Харлан виставила на аукціон шаблю, з якою виборола командне золото Олімпіади. Вдалось отримати 10 млн грн.
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