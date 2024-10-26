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Колишній промоутер Фʼюрі відзначив слабку сторону Усика

Влад Дідусь
26 жовтня, 2024 субота
21:53
Спорт Олександр Усик

У суботу, 26 жовтня, Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, відзначив слабку сторону українця Олександра Усика

Зміст

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами промоутера, Олександру Усику не подобаються удари в корпус.

"Усик показав, що йому можна завдати шкоди - я згадав про той сьомий раунд, коли Тайсон його спіймав. І ми знаємо, що йому не подобається - це удари в корпус. Тепер Тайсон це знає, тож тепер ми подивимось, чи вдасться втілити в життя свої плани. Ми очікуємо неймовірного бою. Це буде щось особливе. Перший бій був чудовим. Для мене це був найкращий бій 21 століття на такому рівні", - сказав Френк Воррен.

Перший бій Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації), тому в реванші з британцем 21 грудня в Саудівській Аравії на кону звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме. 

 

Теги:
Новини
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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