Колишній промоутер Фʼюрі відзначив слабку сторону Усика

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами промоутера, Олександру Усику не подобаються удари в корпус.

"Усик показав, що йому можна завдати шкоди - я згадав про той сьомий раунд, коли Тайсон його спіймав. І ми знаємо, що йому не подобається - це удари в корпус. Тепер Тайсон це знає, тож тепер ми подивимось, чи вдасться втілити в життя свої плани. Ми очікуємо неймовірного бою. Це буде щось особливе. Перший бій був чудовим. Для мене це був найкращий бій 21 століття на такому рівні", - сказав Френк Воррен.

Перший бій Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації), тому в реванші з британцем 21 грудня в Саудівській Аравії на кону звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме.