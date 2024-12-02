Олігарха з РФ обрали президентом FIE, а Кварацхелія підтримав протести в Грузії. Головні новини світового спорту за тиждень

Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах за версією World Athletics. У боротьбі за приз вона випередила олімпійську чемпіонку з семиборства Нафіссату Тіам з Бельгії. Магучіх була номінована на премію третій рік поспіль, але здобула нагороду вперше.

У 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд, а також виграла чемпіонат Європи та фінал Діамантової ліги.

Переможцями в інших номінаціях стали: спринтер з Ботсвани Летсіле Тебого – атлет року та найкращий атлет у бігових дисциплінах; олімпійська чемпіонка з марафону Сіфан Хассан з Нідерландів – атлетка року та атлетка року в позастадіонних дисциплінах; олімпійська чемпіонка в бігу на 400 м з бар'єрами Сідні Маклафлін-Леврон зі США - атлетка року в бігових дисциплінах; шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс – атлет року у небігових дисциплінах; ефіопський марафонець Тамірат Тола – атлет року у позастадіонних дисциплінах.

Російського олігарха Усманова обрали президентом Міжнародної федерації фехтування

Путін з Алішером Усмановим, Фото: gettyimages

У суботу, 30 листопада, близького до Кремля росіянина Алішера Усманова обрали президентом FIE (Міжнародної федерації фехтування).

"Призначення місцем проведення Конгресу міста Ташкента, Узбекистан – батьківщини Усманова, завчасне поширення керівництвом FIE листа, про підтримку Усманова більш ніж 100 національними федераціями свідчило про заздалегідь написаний сценарій. Федерація фехтування України вже давно зрозуміла, що апелювання до совісті, людяності не справляє на іноземних спортивних функціонерів жодного враження. Отже, окрім протестів, на всі незаконні й аморальні дії ФФУ реагує в юридичній площині й продовжуватиме діяти саме так. Ці дії забезпечили участь наших спортсменок в Олімпіаді та відсутність там росіян", - йдеться у заяві Національної федерації фехтування України.

Після консультацій зі спортсменами, тренерами, НОК, Міністерством молоді та спорту будуть визначені подальші кроки українських фехтувальників.

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан засудила міжнародну спільноту.

"Рішення Конгресу FIE на виборах президента… Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру". 120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Більше немає слів", - написала Харлан.

Під час голосування Алішер Усманов набрав 120 голосів. Президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг - лише 26.

Футболіст "Наполі" Кварацхелія підтримав протести в Грузії

Олександр Зубков та Хвіча Кварацхелія (праворуч), Фото: Getty Images

30 листопада лідер італійського "Наполі" та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія підтримав проєвропейські протести, які проходять у Тбілісі

Свою заяву 23-річний гравець опублікував у Instagram.

"Я слідкую за подіями, що відбуваються в нашій країні. Бажання і воля грузинського народу - йти європейським шляхом, це наш історичний вибір, єдиний правильний вибір, і звернути не можна. Ця країна належить народу, і ніхто не стоїть вище волі народу. Болить за мою країну, мій народ. Боляче фізично та емоційно дивитися ролики, які поширюються. Зупиніть насильство та агресію. Сьогодні Грузія як ніколи заслуговує на Європу", - написав лідер збірної Грузії з футболу.

До початку повномасштабної агресії Росії проти України Кварацхелія грав у чемпіонаті РФ за "Рубін". У березні 2022 року футболіст покинув країну-агресора та перейшов у "Динамо" Батумі.

Після цього Хвіча Кварацхелія переїхав до італійського "Наполі", де став справжньою зіркою європейського футболу та допоміг команді здобути чемпіонство.

Transfermarkt оцінює Кварацхелію у 80 млн євро.

ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста року

Ліонель Мессі, Фото: Getty Images

29 листопада Міжнародна федерація футболу оприлюднила імена номінантів на звання найкращого футболіста 2024 року. Серед претендентів опинився чинний володар титулу - аргентинець Ліонель Мессі, який виступає у США за "Інтер Маямі".

Також за трофей гравця року сперечаються англієць Джуд Беллінгем, іспанці Дані Карвахаль, Федеріко Вальверде, бразилець Вінісіус Жуніор, француз Кіліан Мбаппе (усі – "Реал", Іспанія ), норвежець Ерлінг Холанд, іспанець Родрі (обидва – "Манчестер Сіті", Англія), німець Тоні Кроос ("Реал", Іспанія; завершив карʼєру), німець Флоріан Віртц ("Баєр", Німеччина) та іспанець Ламін Ямаль ("Барселона", Іспанія).

Ім'я найкращого футболіста світу оголосять на урочистій церемонії у січні 2025 року.

Ямаль отримав титул Golden Boy-2024

Лімін Ямаль, Іспанія - Франція, Євро-2024, Фото: Getty Images

27 листопада вінгер іспанської "Барселони" Ламін Ямаль був визнаний найкращим молодим футболістом 2024 року. Нагороду вручає італійське видання Tuttosport. Це вже третій гравець каталонців, який виграв цей приз за останні 4 сезони.

У 2024 році Ямаль разом зі збірною Іспанії став переможцем Євро-2024. На рахунку 17-річного вінгера 16 матчів, 6 голів і 8 асистів у нинішньому сезоні за "Барселону".

Transfermarkt оцінює Ямаля у 150 млн євро.

У Формулі-1 Ферстаппен виграв Гран-прі Катару

Макс Ферстаппен, Фото: Getty Images

1 грудня у Досі відбувся передостанній етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

У кваліфікації першим фінішував нідерландець Макс Ферстаппен, який достроково гарантував собі перемогу в ЧС. Проте пілота Red Bull позбавили поулу за те, що він їхав невиправдано повільно попереду британця Джорджа Рассела, який у підсумку стартував першим. В самій гонці лідерство представник Mercedes не втримав та став лише четвертим. Перемогу здобув Ферстаппен, другим виявився монегаск Шарль Леклер з Ferrari, третім - австралієць Оскар Піастрі з McLaren.

У загальному заліку першим йде Макс Ферстаппен, який має 429 очок, у британця Ландо Норріса з McLaren 349 пунктів, у Леклера - 341.

Завершальний етап чемпіонату світу відбудеться в Абу-Дабі (ОАЕ) 8 грудня.