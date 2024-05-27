Світоліна стартувала на Ролан Гаррос з перемоги над експершою ракеткою світу
У понеділок, 27 травня, в першому колі Відкритого чемпіонату Франції українка Еліна Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу Кароліну Плішкову з Чехії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam у Парижі, 27 травня розпочинали боротьбу в основному раунді одразу три українки - Еліна Світоліна (19-те місце у світовому рейтингу), Ангеліна Калініна (49) та Юлія Стародубцева (142).
Світоліна зустрічалася з чешкою Кароліною Плішковою (52), яка очолювала світовий рейтинг у 2017 році. Українка невдало розпочала матч та програла перший сет - 3:6. Однак потім наша тенісистка перехопила ініціативу та взяла дві наступні партії - 6:4, 6:2.
Калініна, навпроти, розпочала зустріч з іспанкою Камілою Осоріо Серрано (77) вдало та виграла першу партію - 6:3. Вона вела в другому сеті, але дозволила суперниці відігратися на тайбрейку - 6:7 (2:7). У вирішальній партії українка відмовилася від подальшого продовження поєдинку через травму за рахунку 1:4.
Стародубцева проведе матч проти ще однієї тенісистки з Іспанії - Крістіни Букси.
26 травня з перемоги на Ролан Гаррос стартувала українка Марта Костюк (20), яка перемогла бразилійку Лауру Пігоссі - 7:5, 6:7 (7:4), 6:4.
Ролан Гаррос
Жінки. 1-й раунд
27 травня
Еліна Світоліна (Україна) - Кароліна Плішкова (Чехія) 3:6, 6:4, 6:2
Ангеліна Калініна (Україна) - Каміла Осоріо Серрано (Іспанія) 6:3, 6:7 (2:7), 1:4 (відмова)
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