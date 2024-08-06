Світоліна та Костюк зіграють між собою на турнірі WTA в Торонто

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на FlashScore.

В 1/32 фіналу Еліна Світоліна впевнено перемогла американку Шелбі Роджерс, яка займає 379 місце в рейтингу WTA. Матч закінчився виграшем українки - 6:0 і 6:2.

Перша ракетка України Марта Костюк змагалась проти Татьяни Марії, яка презентує Німеччину та є 67-ю у рейтингу найкращих тенісисток світу. Поєдинок завершився 6:0 і 6:2.

В 1/16 фіналу Костюк (20 у рейтингу WTA) і Світоліна (34) зустрінуться між собою. Матч відбудеться у четвер, 8 серпня.

Леся Цуренко і Даяна Ястремська поки не стартували на турнірі.

WTA Торонто

1/32 фіналу

6 серпня

Еліна Світоліна (Україна) - Шелбі Роджерс (США) - 6:0, 6:2

Марта Костюк (Україна) - Татьяна Марія (Німеччина) - 6:0, 6:2