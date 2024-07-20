Тенісистка Світоліна оголосила про припинення співпраці зі своїм тренером

Про це вона написала в Instagram.

"Я просто хочу повідомити вас, що ми з Рамоном Слейтером вирішили припинити наші робочі відносини. У нас все було чудово, і Рей допоміг мені стати кращою тенісисткою, на мій погляд, він один із найкращих у будь-якому турі, і я завжди буду вдячна йому за те, чого ми разом досягли завдяки нашій наполегливій праці та зусиллям", - зазначила Світоліна.

Вона вказала, що повідомить, коли прийматиме рішення щодо нового тренера.

"Але поки що я просто хочу ще раз подякувати Рею і побажати йому всього найкращого", - додала спортсменка.

Світоліна почала працювати зі Слейтером у березні 2023 року.

Фото: instagram.com/elisvitolina/