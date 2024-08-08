"Ця нагорода, напевно, відкриє нові двері у моєму житті": боксер Хижняк прокоментував здобуття "золота" на Олімпіаді-2024

Про це боксер розповів у коментарі Суспільне Спорт.

За словами Хижняка, Олімпійські ігри 2024 були важливими і цінними для нього.

"І саме ця перемога цінна, враховуючи умови, в яких ми готувалися, як це було важко. Це були особливі змагання для мене, додався великий обсяг роботи, навантажень, умов, що склалися в нашій країні. Велика подяка нашим військовим, що є для мене великим прикладом, вони ціною власного життя боронять мир та спокій в нашій країні. Тому дійсно для мене ці змагання були дуже важливі та цінні, як і перемога на них", - сказав він.

Боксер наголосив, що вдячний, що його тренує батько. Вони багато часу проводять разом, і на змаганнях, і на тренувальних зборах. Він дає синові настанови, як краще провести поєдинок, які комбінації проходили б краще проти одного чи іншого суперника. Хижняк зазначив, що ця золота медаль є їхньою спільною нагородою.

"Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував", - прокоментував здобуття "золота" Хижняк.

Він розповів, що коли стояв на п'єдесталі на церемонії нагородження, то згадував увесь свій шлях: всі тренування, роботу та життя.

"І коли підіймався прапор України... Я люблю свою країну, люблю все у своїй країні: землю, воду, повітря. Куди б не їхав в якусь країну, завжди тягне в Україну, вона найкраща. І коли підіймався прапор України, то дякував Богу, що на найвищих змаганнях підіймався прапор, лунав гімн, дуже багато людей його співали. Для мене це було дуже цінно, і було важко сльози стримати. Відчував кожною клітинкою тіла, ці емоції проходили через мене", - підкреслив Хижняк.

Відповідаючи, на запитання, який суперник на Олімпіаді-2024 був для нього найскладнішим, спортсмен зауважив, що йому важко поєдинки на Олімпіадах порівнювати з іншими змаганнями.

"Дивлячись на перший бій на Олімпіаді у Парижі, який був для мене дуже цінним, і на останній - може видатися, що вони різні, а я знаходжуся у різній формі. Але вони для мене дуже цінні, і я дуже щасливий. Дякую Богу, що я зміг перемогти. Радий, що здобув перемоги в усіх своїх поєдинках на цих змаганнях. Пишаюся, що представляю Україну на Олімпійських іграх та везу у своє місто та країну "золото", - сказав він.

Спортсмен додав, що перемога на Олімпіаді в Парижі була його головною ціллю. Наразі він не знає чи переходитиме у професійний бокс, втім, вважає, що олімпійське "золото" відкриє нові двері у його житті.