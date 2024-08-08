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"Ця нагорода, напевно, відкриє нові двері у моєму житті": боксер Хижняк прокоментував здобуття "золота" на Олімпіаді-2024

Ольга Бабишена
8 серпня, 2024 четвер
02:14
Спорт

Боксер Олександр Хижняк, який здобув для України золоту медаль на Олімпійських іграх 2024, прокоментував перемогу. На його думку, ця нагорода, напевно, відкриє перед ним нові двері

Зміст

Про це боксер розповів у коментарі Суспільне Спорт

За словами Хижняка, Олімпійські ігри 2024 були важливими і цінними для нього. 

"І саме ця перемога цінна, враховуючи умови, в яких ми готувалися, як це було важко. Це були особливі змагання для мене, додався великий обсяг роботи, навантажень, умов, що склалися в нашій країні. Велика подяка нашим військовим, що є для мене великим прикладом, вони ціною власного життя боронять мир та спокій в нашій країні. Тому дійсно для мене ці змагання були дуже важливі та цінні, як і перемога на них", - сказав він. 

Боксер наголосив, що вдячний, що його тренує батько. Вони багато часу проводять разом, і на змаганнях, і на тренувальних зборах. Він дає синові настанови, як краще провести поєдинок, які комбінації проходили б краще проти одного чи іншого суперника. Хижняк зазначив, що ця золота медаль є їхньою спільною нагородою. 

"Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував", - прокоментував здобуття "золота" Хижняк. 

Він розповів, що коли стояв на п'єдесталі на церемонії нагородження, то згадував увесь свій шлях: всі тренування, роботу та життя. 

"І коли підіймався прапор України... Я люблю свою країну, люблю все у своїй країні: землю, воду, повітря. Куди б не їхав в якусь країну, завжди тягне в Україну, вона найкраща. І коли підіймався прапор України, то дякував Богу, що на найвищих змаганнях підіймався прапор, лунав гімн, дуже багато людей його співали. Для мене це було дуже цінно, і було важко сльози стримати. Відчував кожною клітинкою тіла, ці емоції проходили через мене", - підкреслив Хижняк.

Відповідаючи, на запитання, який суперник на Олімпіаді-2024 був для нього найскладнішим, спортсмен зауважив, що йому важко поєдинки на Олімпіадах порівнювати з іншими змаганнями. 

"Дивлячись на перший бій на Олімпіаді у Парижі, який був для мене дуже цінним, і на останній - може видатися, що вони різні, а я знаходжуся у різній формі. Але вони для мене дуже цінні, і я дуже щасливий. Дякую Богу, що я зміг перемогти. Радий, що здобув перемоги в усіх своїх поєдинках на цих змаганнях. Пишаюся, що представляю Україну на Олімпійських іграх та везу у своє місто та країну "золото", - сказав він. 

Спортсмен додав, що перемога на Олімпіаді в Парижі була його головною ціллю. Наразі він не знає чи переходитиме у професійний бокс, втім, вважає, що олімпійське "золото" відкриє нові двері у його житті. 

  • Український боксер Олександр Хижняк зустрівся у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в категорії до 80 кг з Нурбеком Оралбаєм з Казахстану і здобув для України "золото". 
  • За підсумками 12 днів Олімпійських ігор у Парижі в загальному медальному заліку лідирують Сполучені Штати Америки, а Україна з вісьмома нагородами - на 17-му місці. 
Теги:
Україна
Бокс
Франція
Олімпіада
Олімпіада-2024
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