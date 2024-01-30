У Росії відібрали золото Олімпіади-2022 через допінг фігуристки Валієвої

Про це повідомляє Міжнародний союз ковзанярів.

ISU вирішив позбавити команду російського олімпійського комітету балів, які їй принесла дискваліфікована Каміла Валієва. Таким чином, збірна ОКР з 54 балами скотилася з першої на третю позицію та отримає бронзу. Золото віддадуть збірній США, яка набрала 65 очок, срібло дістанеться Японії, в якої 63 пункти.

Що відомо про дискваліфікацію Валієвої

Спортивний арбітражний суд 29 січня ухвалив рішення про дискваліфікацію Каміли Валієвої на 4 роки за вживання допінгу. Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому ОКР посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце.

CAS анулював всі результати росіянки з 25 грудня 2021 року. Зокрема, її позбавили золота чемпіонату Європи - 2022.

Наразі російські фігуристи відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабну агресію РФ проти України.