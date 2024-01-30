У Росії відібрали золото Олімпіади-2022 через допінг фігуристки Валієвої
У команди олімпійського комітету РФ відібрали золоті нагороди Ігор-2022 у командних змаганнях з фігурного катання через дискваліфікацію за допінг Каміли Валієвої
Про це повідомляє Міжнародний союз ковзанярів.
ISU вирішив позбавити команду російського олімпійського комітету балів, які їй принесла дискваліфікована Каміла Валієва. Таким чином, збірна ОКР з 54 балами скотилася з першої на третю позицію та отримає бронзу. Золото віддадуть збірній США, яка набрала 65 очок, срібло дістанеться Японії, в якої 63 пункти.
Що відомо про дискваліфікацію Валієвої
Спортивний арбітражний суд 29 січня ухвалив рішення про дискваліфікацію Каміли Валієвої на 4 роки за вживання допінгу. Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому ОКР посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою. У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце.
CAS анулював всі результати росіянки з 25 грудня 2021 року. Зокрема, її позбавили золота чемпіонату Європи - 2022.
Наразі російські фігуристи відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабну агресію РФ проти України.
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