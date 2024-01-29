Російську фігуристку Валієву дискваліфікували на 4 роки за допінг
Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на 4 роки за вживання допінгу
Про це повідомляє сайт CAS.
Валієву визнана винною у вживанні заборонених препаратів. Росіянку дискваліфікували на 4 роки.
Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою.
У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце.
Наразі російські фігуристи відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабну агресію РФ проти України.
- 9 лютого 2022 року стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото в командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.
- Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.
- 15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь
- 17 лютого Каміла Валієва стала четвертою у змаганнях в одиночному катанні на Олімпійських іграх у Пекіні.
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