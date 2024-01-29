Російську фігуристку Валієву дискваліфікували на 4 роки за допінг

Про це повідомляє сайт CAS.

Валієву визнана винною у вживанні заборонених препаратів. Росіянку дискваліфікували на 4 роки.

Фігуристка здала позитивну допінг-пробу на триметазидин у грудні 2021 року на чемпіонаті Росії. Про це стало відомо після командного турніру Олімпіади-2022 у Пекіні, в якому команда Олімпійського комітету Росії посіла перше місце, але так і не була нагороджена медалями через скандал з Валієвою.

У особистих змаганнях фігуристка посіла четверте місце.

Наразі російські фігуристи відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабну агресію РФ проти України.