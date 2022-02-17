Олімпіада-2022: Російська фігуристка Валієва, яку спіймали на допінгу, залишилася без медалі на Іграх у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Валієва, яка лідирувала після короткої програми, припустилася кількох помилок в довільній програмі та стала лише четвертою. Золото виграла Анна Щербакова з Олімпійського комітету Росії, срібло - ще одна фігуристка з ОКР Олександра Трусова. Бронзу отримала японка Каорі Сакамото.

Під час Олімпійських ігор стало відомо, що тест Валієвої, зроблений 25 грудня 2021 року на чемпіонаті Росії, дав позитивний результат на заборонений препарат триметазидин.

CAS (Спортивний арбітражний суд) вирішив допустити її до особистих змагань. Проте, у МОК (Міжнародному олімпійському комітеті) заявили, що результати Валієвої вважатимуться попередніми.

15-річна Валієва у складі збірної ОлімпійськПого комітету Росії перемогла у Пекіні в командних змаганнях. Через її позитивний тест церемонія нагородження у цій дисципліні так і не відбулася.

Збірну Росії відсторонили від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні російські спортсмени виступають у складі збірної ОКР під олімпійським прапором.

Фігурне катання.



Жінки



17 лютого



1. Анна Щербакова (ОКР) - 255,95 бала

2. Олександра Трусова (ОКР) - 251,73

3. Каорі Сакамото (Японія) - 233,13

9 лютого стало відомо, що у команди Олімпійського комітету Росії можуть відібрати золото у командних змаганнях через проблеми із допінг-тестом у Каміли Валієвої.

Правозахисна організація Global Athlete розкритикувала МОК, WADA та CAS через дозвіл Камілі Валієвій продовжити виступи на Олімпіаді-2022 після позитивного допінг-тесту.

15 лютого у МОК заявили, що заборонений препарат потрапив у організм Каміли Валієвої нібито через ліки, які вживав її дідусь.

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