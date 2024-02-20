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Головна Спорт Українка Анастасія Манєвська здобула срібло на ЧЄ з важкої атлетики

Українка Анастасія Манєвська здобула срібло на ЧЄ з важкої атлетики

20 лютого, 2024 вiвторок
03:14
Спорт Анастасія Манєвська

Анастасія Манєвська здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 87 кг.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ривку українка показала результат 102 кг, у поштовху – 128 кг. У сумі українка набрала 230 кг та стала віцечемпіонкою Європи.

Відзначимо, у вересні важкоатлетка виборола бронзу чемпіонату світу, де взяла 106 кг у ривку. Раніше, у квітні, Манєвська здобула срібло чемпіонату Європи з важкої атлетки у категорії до 87 кг.

  • 13 лютого Павло Заліпський здобув на ЧЄ-2024 "малу" срібну медаль у ривку в категорії до 61 кг.
  • 14 лютого Каміла Конотоп здобула золоту медаль у категорії до 59 кг.
  • 15 лютого Ганна Давидова і Світлана Самуляк здобули одразу шість медалей у категорії до 64 кг. у третій день чемпіонату Європи з важкої атлетики.
Теги:
важка атлетика
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