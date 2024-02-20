Українка Анастасія Манєвська здобула срібло на ЧЄ з важкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ривку українка показала результат 102 кг, у поштовху – 128 кг. У сумі українка набрала 230 кг та стала віцечемпіонкою Європи.

Відзначимо, у вересні важкоатлетка виборола бронзу чемпіонату світу, де взяла 106 кг у ривку. Раніше, у квітні, Манєвська здобула срібло чемпіонату Європи з важкої атлетки у категорії до 87 кг.