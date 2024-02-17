Українська борчиня Винник здобула бронзу на чемпіонаті Європи
На чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 57 кг третє місце посіла українка Соломія Винник
Про це повідомляє Champion.
"Соломія Винник завоювала бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з боротьби у ваговій категорії до 57 кг. У поєдинку за медаль українка перемогла турецьку борчиню Ельвіру Камалоглу (10:6)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це друга медаль для Винник на чемпіонаті Європи, раніше Соломія здобувала срібну нагороду у 2020 році.
Наразі у пасиві збірної України вже 10 медалей на європейській першості з боротьби, зокрема 1 "золото", 4 "срібла" та 5 "бронз".
- Збірна України здобула три срібні медалі на чемпіонаті Європи з жіночої вільної боротьби. Нагороди принесли Аліна Філіпович, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Шустова.
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