Українська легкоатлетка Магучіх встановила новий рекорд сезону в світі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 31 січня, на турнірі у Котбусі Магучіх здобула золото з результатом 2.04 м. Срібло виграла Імке Оннен з Німеччини, яка стрибнула на 1.86 м. Бронзу поділили литовка Айріне Пальшите та Сафіна Садуллаєва з Узбекистану, які здолали аналогічну висоту, однак поступилися німкені за спробами.

Ярослава Магучіх стрибком на 2.04 перевершила найкраще досягнення сезону у світі в приміщеннях. До цього рекорд належав австралійці Ніколі Оліслагерс, яка здолала планку на 2.03 м.

Легка атлетика

Турнір International Jump Meeting Cottbus

Котбус, Німеччина

Жінки. Стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.04 м

2. Імке Оннен (Німеччина) – 1.94 м

3. Айріне Пальшите (Литва) – 1.86 м

3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.86 м