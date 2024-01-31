Українська легкоатлетка Магучіх встановила новий рекорд сезону в світі
Українка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Німеччині з результатом 2 м 04 см та встановила рекорд сезону в світі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 31 січня, на турнірі у Котбусі Магучіх здобула золото з результатом 2.04 м. Срібло виграла Імке Оннен з Німеччини, яка стрибнула на 1.86 м. Бронзу поділили литовка Айріне Пальшите та Сафіна Садуллаєва з Узбекистану, які здолали аналогічну висоту, однак поступилися німкені за спробами.
Ярослава Магучіх стрибком на 2.04 перевершила найкраще досягнення сезону у світі в приміщеннях. До цього рекорд належав австралійці Ніколі Оліслагерс, яка здолала планку на 2.03 м.
Легка атлетика
Турнір International Jump Meeting Cottbus
Котбус, Німеччина
Жінки. Стрибки у висоту
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.04 м
2. Імке Оннен (Німеччина) – 1.94 м
3. Айріне Пальшите (Литва) – 1.86 м
3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.86 м
- 25 грудня Ярославу Магучіх визнали найкращою спортсменкою України 2023 року.
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