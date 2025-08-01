Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над ексросіянкою та вийшла в четверте коло WTA 1000 в Монреалі
У четвер, 31 липня, українка Марта Костюк здобула перемогу над ексросіянкою Дарʼєю Касаткіною, що представляє Австралію, в матчі третього кола на тенісному турнірі WTA 1000 у Монреалі
Про це повідомляє Flashscore.
Українська тенісистка Марта Костюк перемогла Дар’ю Касаткіну з рахунком 2:1 (3:6, 6:3, 7:6) у третьому колі турніру WTA 1000 у Монреалі.
Завдяки перемозі над Касаткіною, Костюк подолала третій раунд Canadian Open, що стало її особистим рекордом на цьому турнірі. Також вона стала першою українською тенісисткою в історії, яка досягла цього етапу на турнірі в Монреалі.
У четвертому раунді Костюк зустрінеться з переможницею матчу між "нейтральною" Міррою Андрєєвою та Маккартні Кесслер.
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