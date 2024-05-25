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Головна Спорт Усик - Фʼюрі: промоутер повідомив, коли чекати на реванш

Усик - Фʼюрі: промоутер повідомив, коли чекати на реванш

25 травня, 2024 субота
00:21
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Промоутер Боб Арум заявив, що реванш-бій між Тайсоном Фʼюрі та Олександром Усиком слід чекати наприкінці року

Зміст

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами промоутера, Тайсон Фʼюрі дуже чекає на реванш.

"Ймовірно, це буде в листопаді чи грудні, тому що він не може цього зробити в жовтні. Хлопець тренувався цілий рік, і тепер йому повертатися до тренувань немає сенсу. Кінець листопада або початок-середина грудня буде ідеальним часом для реваншу", – сказав Боб Арум.

Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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