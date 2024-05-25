Усик - Фʼюрі: промоутер повідомив, коли чекати на реванш

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами промоутера, Тайсон Фʼюрі дуже чекає на реванш.

"Ймовірно, це буде в листопаді чи грудні, тому що він не може цього зробити в жовтні. Хлопець тренувався цілий рік, і тепер йому повертатися до тренувань немає сенсу. Кінець листопада або початок-середина грудня буде ідеальним часом для реваншу", – сказав Боб Арум.