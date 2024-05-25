Усик - Фʼюрі: промоутер повідомив, коли чекати на реванш
Промоутер Боб Арум заявив, що реванш-бій між Тайсоном Фʼюрі та Олександром Усиком слід чекати наприкінці року
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами промоутера, Тайсон Фʼюрі дуже чекає на реванш.
"Ймовірно, це буде в листопаді чи грудні, тому що він не може цього зробити в жовтні. Хлопець тренувався цілий рік, і тепер йому повертатися до тренувань немає сенсу. Кінець листопада або початок-середина грудня буде ідеальним часом для реваншу", – сказав Боб Арум.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами.
- 21 червня стало відомо, що Ф'юрі вирішив скористатися правом на реванш з Усиком.
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