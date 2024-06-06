Усик перед реваншем з Ф'юрі зробив несподівану заяву про зміну вагової категорії
Український боксер Олександр Усик заявив, що після другого бою з британцем Тайсоном Ф'юрі може повернутися з хевівейту в першу важку вагу
Про це Усик розповів у подкасті 3 Knockdown Rule, пише ESPN.
За словами абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, після реваншу з Ф'юрі, він може повернутися в крузервейт (до 90,7 кг), оскільки почувається некомфортно у нинішньому дивізіоні.
"Я думаю, що, можливо, після бою-реваншу я опущуся в крузервейт. Я хочу більше крузервейту. Можливо, я зможу вдруге стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, це мій план. Зараз, коли я починаю готуватися до тренувального табору, мені потрібно весь час їсти. Для мене це важко, мені це не подобається", - розповів Усик.
Олександр Усик має провести реванш з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня у Саудівській Аравії. У першому поєдинку українець виграв у британця роздільним рішенням суддів та став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
Як Усик виступав у першій важкій вазі
37-річний Усик до 2019 року вже виступав у крузервейті та володів усіма чотирма титулами у категорії - за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Зараз у першій важкій вазі чемпіонським поясом WBC володіє вірменин Ноель Геворг Мікаелян, WBA - мексиканець Хільберто Рамірес, IBF - Джей Опетая, WBO - Кріс Біллем Сміт.
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