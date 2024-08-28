"Він боєць у нас": Усик пояснив, чому подарував Зеленському пояс WBC
Олександр Усик розповів, чому вирішив подарувати свій чемпіонський пояс WBC президенту України Володимиру Зеленському
Відео з Олександром Усиком у TikTok опублікувала Оксана Гнатишин.
Український боксер передав Володимиру Зеленському свій пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), який він виборов у бою проти Тайсона Фʼюрі. За словами Усика, Зеленський боєць, тому й отримав пояс.
"Подарував йому пояс. Він спортсменам там 2-3 дні робив подарунки, а йому ніхто нічого не дарує. Він тільки все дає, а йому ніхто нічого не дає, тільки беруть Я вирішив зробити так. Він боєць у нас, нехай пояс буде у президента", – сказав Усик.
- Олександр Усик оголосив, що відмовляється від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) 26 червня. Він заявив, що дарує пояс британцям Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа, аби вони посперечалися за нього у вересні. Після цього українець перестав бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC, WBA та WBO.
- За словами промоутера Едді Гірна, очікується, що переможець поєдинку Дюбуа - Джошуа навесні 2025 року має зустрітися з сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу.
- Другий бій Тайсона Фʼюрі та Олександра Усика пройде 21 грудня. Українець і британець зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.
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