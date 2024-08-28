"Він боєць у нас": Усик пояснив, чому подарував Зеленському пояс WBC

Відео з Олександром Усиком у TikTok опублікувала Оксана Гнатишин.

Український боксер передав Володимиру Зеленському свій пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), який він виборов у бою проти Тайсона Фʼюрі. За словами Усика, Зеленський боєць, тому й отримав пояс.

"Подарував йому пояс. Він спортсменам там 2-3 дні робив подарунки, а йому ніхто нічого не дарує. Він тільки все дає, а йому ніхто нічого не дає, тільки беруть Я вирішив зробити так. Він боєць у нас, нехай пояс буде у президента", – сказав Усик.