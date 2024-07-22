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Головна Спорт Збірна Аргентини потрапила у расистський скандал, Англія погнала Саутгейта, а Гемілтон встановив рекорд у Формулі-1. Головні новини світового спорту за тиждень
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Збірна Аргентини потрапила у расистський скандал, Англія погнала Саутгейта, а Гемілтон встановив рекорд у Формулі-1. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
22 липня, 2024 понедiлок
18:08
Спорт Збірна Аргентини

Збірна Аргентини потрапила у расистський скандал через пісню про французьких футболістів, Гарет Саутгейт подав у відставку з посади головного тренера збірної Англії, а британець Льюїс Гемілтон у 200-те піднявся на подіум у Формулі-1

Зміст

Збірна Аргентини потрапила у расистський скандал

Французький футболіст малійського походження, захисник англійського клубу "Челсі" Веслі Фофана звинуватив свого аргентинського одноклубника Енцо Фернандеса в расизмі.  

Аргентинці бурхливо святкували перемогу на Кубку Америки. Один з епізодів, який потрапив на відео і спричинив скандал, стався в автобусі гравців збірної. Пряму трансляцію вів Енцо Фернандес. На відео потрапив момент, як гравці виконують расистське скандування про гравців збірної Франції.

"Вони грають за Францію, але всі родом з Анголи. Їхні мами – нігерійки, їхні татусі – камерунці, але в паспорті написано: "француз", - йдеться у чанті (футбольна кричалка, - Ред.).

Енцо Фернандес

Енцо Фернандес, Фото: Getty Images

Фернандес перепросив за публікацію цих кадрів.

"Пісня містить дуже образливу лексику, і цим словам немає абсолютно ніякого виправдання. Я виступаю проти дискримінації в усіх формах і прошу вибачення за те, що піддався ейфорії святкування Кубка Америки. Це відео, той момент, ці слова не відображають мого характеру чи переконань. Мені щиро шкода", - написав Фернандес в instagram.

Федерація футболу Франції назвала слова скандування "расово образливими та дискримінаційними". Вона також пообіцяла подати скаргу до ФІФА. "Челсі" також розпочав внутрішню дисциплінарну процедуру. 

Пісня вболівальників уперше пролунала під час фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 року. Її співали деякі вболівальники, коли Аргентина перемогла Францію по пенальті.

Саутгейт подав у відставку з посади тренера збірної Англії

Гарет Саутгейт

Гарет Саутгейт, Фото: Getty Images

 

16 липня Гарет Саутгейт подав у відставку з посади тренера збірної Англії, яка поступилася Іспанії у фіналі Євро-2024. 

"Для мене було честю грати за Англію та керувати збірною Англії. Це означало для мене все, і я віддав цьому все, що міг. Але настав час для змін і для нової глави", - сказав Саутгейт. 

53-річний Гарет Саутгейт – колишній захисник, який провів 57 матчів за збірну Англії з 1995 по 2004 роки. Тренером збірної Англії Саутгейт став 2016 року. За цей час під його керівництвом команда зіграла 102 гри, здобула перемогу в 61 із них, 24 завершила внічию і 17 разів програла. Двічі здобула срібло чемпіонату Європи. 

За даними англійських медіа, найімовірнішим наступником Саутгейта є екстренер "Челсі" Грем Поттер.

Мбаппе презентували як гравця "Реалу" 

Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе, Фото: Getty Images

 

16 липня французького футболіста Кіліана Мбаппе презентували як гравця мадридського "Реалу".  

Мбаппе отримуватиме у "Реалі" від 15 млн євро до 20 млн євро за сезон. Зарплата форварда щорічно зростатиме. Французу виплатять бонус за підписання контракту з мадридським клубом у 125 млн євро. Його розподілять на п'ять сезонів.

"Реал" оголосив про перехід Мбаппе 3 червня та уклав із 25-річним нападником контракт на 5 років. Він перейшов із французького ПСЖ на правах вільного агента.

У минулому сезоні Мбаппе зіграв за ПСЖ 46 матчів в усіх турнірах, забив 43 голи та віддав 10 результативних передач. 

Загалом з парижанами форвард 6 разів ставав чемпіоном Франції та тричі здобував кубок країни. До ПСЖ Мбаппе перейшов у 2018 році за 180 млн євро з "Монако", з яким також виграв чемпіонський титул. 

Кіліан Мбаппе зіграв 84 матчі та забив 48 м'ячів за збірну Франції. Разом з національною командою він став у 2018 році чемпіоном світу, а у 2022-му виграв Лігу націй. На Євро-2024 Мбаппе і Франція дійшли до півфіналу.

У Франції запобігли теракту на майбутній Олімпіаді-2024 

Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака

Фото: Getty Images

 

18 липня стало відомо, що французькі служби безпеки заарештували прихильника ультраправих, якого підозрюють в намірі організувати напади під час Олімпійських ігор - 2024 у Парижі. 

"Браво агентам Міністерства внутрішніх справ, які заарештували окремого ультраправого, підозрюваного в намірі вчинити насильницьку акцію під час Олімпійських ігор. Ми продовжимо нашу постійну боротьбу за безпеку французького народу", - написав міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін у мережі X. 

Підозрюваним виявився молодий чоловік з регіону Ельзас, який був адміністратором групи у telegram під назвою "Французька арійська дивізія", де він погрожував Олімпіаді.

Газета Le Parisien повідомляє, що йому 19 років, підозрюваний має псевдонім Panzer - на честь німецького танку.

Гемілтон виграв 200-й подіум в кар'єрі у Формулі-1

Льюїс Гемілтон

Фото: Getty Images

 

21 липня британець Льюїс Гемілтон з Mercedes став першим в історії пілотом, який завоював 200 подіумів у Формулі-1. Другим за кількістю подіумів є німець  Міхаель Шумахер - 155. 

У кваліфікації Гемілтон став лише п'ятим. Першим став британець Ландо Норріс з McLaren, другим виявився його партнер по команді Оскар Піастрі з Австралії, третім - чинний чемпіон світу нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull. 

У підсумку першу перемогу в кар'єрі здобув Піастрі, а другим фінішував Норріс. Ферстаппен став п'ятим. Нідерландець набрав 256 очок та зберіг лідерство у загальному заліку. У найближчого переслідувача - Норріса - 189 балів. Гемілтон з 125 пунктами - шостий. 

Наступний етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 відбудеться 28 липня у Бельгії. 

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