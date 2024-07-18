Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА за підсумками Євро-2024

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зазначається, що після публікації попереднього рейтингу збірна України провела матчі фінального турніру Євро-2024 проти Словаччини (2:1) та Бельгії (0:0). Відтак українська команда опустилася в рейтингу на одну позицію.

Наразі українці мають 1567,25 бала та займають 25-те місце у рейтингу. Серед представників УЄФА українська команда - 13-та.

Суперники України в Лізі націй посідають такі місця: Чехія - 47-ме місце, Грузія - 70-те місце та Албанія - 66-та.

Лідерство у рейтингу ФІФА зберегла Аргентина, слідом за якою розташувалися Франція, Іспанія, Англія та Бразилія.

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У середу, 26 червня, були зіграні матчі 3-го туру Євро-2024. Україна зіграла внічию проти Бельгії (0:0), кращого також не виявили Словаччина та Румунія (1:1).

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ.