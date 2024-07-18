Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА за підсумками Євро-2024
ФІФА оновила рейтинг національних збірних, у якому збірна України втратила одну позицію та посіла 25-те місце у переліку
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Зазначається, що після публікації попереднього рейтингу збірна України провела матчі фінального турніру Євро-2024 проти Словаччини (2:1) та Бельгії (0:0). Відтак українська команда опустилася в рейтингу на одну позицію.
Наразі українці мають 1567,25 бала та займають 25-те місце у рейтингу. Серед представників УЄФА українська команда - 13-та.
Суперники України в Лізі націй посідають такі місця: Чехія - 47-ме місце, Грузія - 70-те місце та Албанія - 66-та.
Лідерство у рейтингу ФІФА зберегла Аргентина, слідом за якою розташувалися Франція, Іспанія, Англія та Бразилія.
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
У середу, 26 червня, були зіграні матчі 3-го туру Євро-2024. Україна зіграла внічию проти Бельгії (0:0), кращого також не виявили Словаччина та Румунія (1:1).
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ.
Проте через різницю забитих-пропущених мʼячів Україна фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. Румунія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, Бельгія - друга, а Словаччина - третя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.82
- EUR Купівля 45.09Продаж 45.83
- Актуальне
- Важливе