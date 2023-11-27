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Споруди протидесантної оборони РФ в Криму можуть бути знищені, - військовий експерт Риженко про наслідки шторму

27 листопада, 2023 понедiлок
17:13
Війна з Росією шторм в окупованому Криму

Шторм в Криму може вплинути на споруди, які росіяни побудували вздовж західного узбережжя Криму. Йдеться про окопи для протидесантної або протидиверсійної оборони

Про це розповів капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко в етері телеканалу Еспресо.

"Фортифікаційні споруди, які були побудовані біля узбережжя знищені або дуже серйозно пошкоджені. Таке вже спостерігалось минулі роки та потребувало певного часу для ремонту. Особливо це може вплинути на ті споруди, які росіяни побудували вздовж західного узбережжя Криму, проти можливої операції ЗСУ. Фактично, окупанти побудували 200 км таких захисних споруд", - повідомив він.

За його словами, 28 листопада очікується новий циклон, який може спричинити відповідні наслідки.

"Зараз дуже цікаво подивитися що відбувається всередині Севастопольської бухти. Як правило, такі штурмові умови призводили до серйозних пошкоджень. Адже основний метод швартування в Севастополі, як і в більшості інших пунктів базування, це Середземноморський, коли корабель швартується по перпендикуляру до причалу, віддає два якорі і потім ставиться на швартування. З точки зору шторму це дуже небезпечна стоянка. Я думаю, що скоро ми про це дізнаємось", - зазначив Риженко.

У 2008 р. в Севастополі відбувалось приблизно таке ж за силою явище, тоді було багато пошкоджень, додав він.

  • Ввечері в неділю, 26 листопада 2023 року, на узбережжі окупованого росіянами українського Кримського півострову розпочався потужний шторм. Пів мільйона людей залишилися без електроенергії.
  • 27 листопада Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що внаслідок потужного шторму в окупованому Криму змило окопи загарбників.
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2023, понедiлок
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