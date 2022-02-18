Спостерігачі ОБСЄ йдуть у відпустки на тлі посилення агресії РФ, ядром моніторингової місії в Україні стали спостерігачі з РФ та країн СНД, - Радіо Свобода

Про це із посиланням на розвідувальні органи України повідомляє Радіо Свобода.



"Згідно з інформацією, яку журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії отримали в одному з розвідувальних органів України - понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю. Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію", - йдеться у повідомленні.



Видання передає, що тепер ядром СММ ОБСЄ в Україні стали спостерігачі з Росії, яких понад 90 осіб, та країн СНД.



Радіо Свобода надіслала запит до СММ, там цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.



"Водночас послалися на повідомлення для преси від 13 лютого, у якому йдеться про те, що окремі держави-учасниці ОБСЄ вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів", - йдеться у повідомленні.





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