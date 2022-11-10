Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Ми спостерігаємо за маневрами ворога. Дійсно, вони відбуваються в певній частині. Вони (війська РФ, - ред.) переміщують озброєння, техніку і підрозділи, але при цьому ще залишаються сили і на правому березі. У будь-якому випадку наразі триває військова операція, умови і напрямки якої ми не розголошуємо, а робимо свою роботу", - сказала вона.

Гуменюк наголосила, що лінія фронту на півдні продовжує змінюватися під рухом і натиском українських сил, але поки що коментувати ситуацію недоречно.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу погодився із пропозицією командувача російського угрупування в Україні Сергія Суровікіна про відведення російських військ на лівий берег Дніпра.

В Міноборони України заявили, що говорити про відхід військ РФ передчасно.

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