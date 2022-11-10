"Спостерігаємо за маневрами ворога": в ОК "Південь" розповіли, що відбувається на Херсонщині
Російська армія переміщує живу силу та техніку в Херсонській області, але частина окупантів усе ж залишається на правому березі
Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
"Ми спостерігаємо за маневрами ворога. Дійсно, вони відбуваються в певній частині. Вони (війська РФ, - ред.) переміщують озброєння, техніку і підрозділи, але при цьому ще залишаються сили і на правому березі. У будь-якому випадку наразі триває військова операція, умови і напрямки якої ми не розголошуємо, а робимо свою роботу", - сказала вона.
Гуменюк наголосила, що лінія фронту на півдні продовжує змінюватися під рухом і натиском українських сил, але поки що коментувати ситуацію недоречно.
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