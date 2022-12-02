Справа МН17: голландські прокурори не подаватимуть апеляції, вироки остаточні
Прокуратура Нідерландів не буде подавати апеляцію щодо результатів судового процесу про збиття Boeing-777 "Малайзійських авіаліній"
Про це пише Reuters.
У четвер,1 грудня, голландські прокурори заявили, що не будуть подавати апеляцію щодо результатів судового процесу про збиття рейсу MH17 на Сході України у 2014 році.
"Це робить вироки остаточними, хоча підозрювані залишаються на волі", - мовиться в повідомленні.
Троє заочно засуджених – колишні агенти російської розвідки Ігор Гіркін і Сергій Дубінський, а також Леонід Харченко, "лідер сепаратистів".
Встановлено, що всі троє допомагали організувати транспортування в Україну російської установки "Бук", яка була використана для збиття літака, "хоча вони не були тими, хто фізично натиснув на курок".
- Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" із 298 людьми на борту, який виконував рейс MH-17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія) збили на тимчасово окупованій території Донбасу 7 липня 2014 року. Загинули всі люди: 283 пасажири та 15 членів екіпажу.
- Після чотирьох років розслідування, 24 травня 2018 року, Спільна слідча група представила звіт, з якого витікає, що авіалайнер Boeing рейсу МН17 компанії "Малайзійські авіалінії" збили 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією України з установки "Бук" 53-ї зенітно-ракетної бригади збройних сил РФ. Міжнародна слідча група показала уламок ракети, яка збила MH17.
- У листопаді 2018 року рідні загиблих в авіакатастрофі МН17 подали в ЄСПЛ позови проти Росії. У 2019 році справу про катастрофу частково передали в Гаазький суд.
- 7 червня 2021 року суд Гааги розпочав слухання по суті справи. Вже 8 грудня 2021 року родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації.
- 20 грудня 2021 року прокурори заявили, що "Бук" привезли з РФ напередодні збиття літака, і назвали обвинувачених винними у вбивстві. А 21 грудня прокурори повідомили, що слідство визначило російський "Бук" за 15 ознаками. Нідерландська прокуратура висунула вимогу про довічне ув'язнення для чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17 – трьох росіян та одного українця: Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. При цьому звинувачення вважає, що винні мають виплатити компенсації родинам загиблих.
- 10 червня 2022 року в Нідерландах завершився судовий процес щодо збитого над Донеччиною літака MH17.
- 16 липня ЄС закликав притягнути до відповідальності винних у збитті літака.
- А 17 листопада суд у Гаазі озвучив вирок: літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли із ЗРК "Бук", запущеної з боку села Первомайське Донецької області. На той момент село перебувало під контролем "ДНР". Згідно з вироком, у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі — Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб. Олега Пулатова, який був ще одним підозрюваним, вважають невинним.
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