Про це пише Reuters.

У четвер,1 грудня, голландські прокурори заявили, що не будуть подавати апеляцію щодо результатів судового процесу про збиття рейсу MH17 на Сході України у 2014 році.

"Це робить вироки остаточними, хоча підозрювані залишаються на волі", - мовиться в повідомленні.

Троє заочно засуджених – колишні агенти російської розвідки Ігор Гіркін і Сергій Дубінський, а також Леонід Харченко, "лідер сепаратистів".

Встановлено, що всі троє допомагали організувати транспортування в Україну російської установки "Бук", яка була використана для збиття літака, "хоча вони не були тими, хто фізично натиснув на курок".

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