Справа Полтавського ГЗК: Київський апеляційний суд вчетверте переніс слухання щодо розблокування рахунків підприємства

Цього разу судді взяли перерву аби розглянути документи, що надали представники Полтавського ГЗК, які мають підтвердити неможливість виконання комбінатом повноцінної господарської діяльності.

“На нашу думку суд міг би дослідити надані нами документи в засіданні, проте він відклав засідання майже на 3 тижні. У цій справі нас найбільше турбує те, що ці відкладення тривалі, вони на значний строк. Протягом всього часу поки суд розбирається, підприємство обмежене в можливості виконувати платежі і нормально функціонувати” - говорить Олександр Ружицький, адвокат підприємства. Він додає: “Арешт, накладений на рахунки підприємства, є необґрунтованим і незаконним засобом забезпечення”.

Зі слів адвоката, наразі підприємству заборонено сплачувати за закупівлю певних енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів, профспілкові платежі та платежі по колективному договору, медичні послуги для співробітників та інші критично важливі для виробництва товари та послуги. Комбінат не може також сплачувати за роботу працівників підрядних організацій.

Перший заступник голови Правління Полтавського ГЗК Дмитро Спатар заявив, що його очікування від засідання не справдились. З його слів, він думав, що суд прийме рішення на користь підприємства і будуть якісь пом'якшення. Наприклад, підприємству буде надана можливість сплачувати за послуги Державної митної служби, електроенергію та газ, оплачувати медичне обслуговування інші платежі.

На запитання щодо того, чому, на його думку, затягується розгляд справи, Дмитро Спартар відповів: “На наш погляд мета [суду - ред.] одна - зупинити виробництво, зупинити підприємство”.

Наступне засідання Київського апеляційного суду по цій справі призначено на 19 квітня 2023 року.

Тим часом петиція до Президента України із закликом зупинити суддівське свавілля щодо підприємства зібрала вже понад 10 тисяч підписів.

Нагадаємо, відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 3 лютого на всі банківські рахунки ПрАТ “Полтавський ГЗК” було накладено арешт. Дане рішення суд ухвалив за клопотанням Офісу генерального прокурора у справі про ймовірне ухилення підприємством від сплати рентних платежів. Полтавський ГЗК стверджував, що звинувачення слідчих органів є безпідставними та необґрунтованими, а дане рішення суду - це прояв надмірного тиску на одного з найбільших платників податків та інвесторів України.

У рамках розгляду справи Шевченківський суд частково задовольнив вимоги підприємства щодо скасування арешту рахунків Полтавського ГЗК, але підприємство досі не може здійснювати оплати за послуги підрядних організацій, електроенергію, газ та здійснювати інші платежі. Київський апеляційний суд до цього тричі переносив засідання щодо розгляду апеляційної скарги.