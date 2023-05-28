Справа про обстріл РФ аеродрому "Канатове": Червінський заявив, що заходи санкціонували голова СБУ і головнокомандувач ЗСУ, - "Радіо Свобода"
Ексголова СБУ Іван Баканов санкціонував спеціальну операцію, що передбачала викрадення російського літака і яка, за версією СБУ, призвела до атаки на аеропорт "Канатове" у липні 2022 року
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Насправді даний захід був започаткований та санкціонований керівництвом (прим. - головою) СБУ і ту частину заходу, яка передбачала контакти з пілотом РФ – оперативні та контррозвідувальні заходи здійснювала СБУ. Була спільна група, в якій були всі ролі розподілені між ЗСУ та СБУ. Військово-повітряні сили та ССО виконували й відповідали за заходи, які були пов'язані саме з перельотом (ред. - перетином лінії фронту) літака, а потім його охороною і охороною пілота. Всі заходи були санкціоновані в СБУ Головою (прим. - на той момент Баканов) та головнокомандувачем ЗСУ (Валерій Залужний – ред.)", - цитує Червінського "Радіо Свобода".
Довідка
За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.
В спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.
Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.
- У період з квітня по липень 2022 року українські службовці, серед яких був військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний айтішник, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак. Це призвело до ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року.
- У справі про ракетний обстріл РФ аеродрому "Канатове" Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського.
- 25 квітня Роману Червінському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави.
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